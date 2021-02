angela marcela alvarez

Luego de un interesante recorrido por una buena cantidad de festivales de cine del mundo, en medio de la pandemia, por lo que la mayoría de ellos se realizaron de manera virtual, ‘Lavaperros’ ya tiene fecha de estreno.



Se trata de la nueva película de Carlos Moreno, el director caleño de películas como ‘Perro come perro’ y ‘Todos tus muertos’, tenía planeado estrenar en salas de cine del país en el mes de abril del año pasado, pero ante la cuarentena esto no fue posible.

Ahora, Netflix la anuncia como uno de sus más importantes estrenos para el mes de marzo esta nueva película colombiana, la cual estará disponible a partir del 5 de marzo, que es protagonizada por Christian Tappan y la participación de Jhon Alex Toro y Anderson Ballesteros.



Kobe Yesscas, nombre artístico de Johan Paz, es ‘Lavaperros’. Moreno y él se conocieron cuando Paz trasportaba a Moreno mientras este codirigía para Netflix la segunda temporada de la serie ‘El Chapo’ en Bogotá.



Un día le dijo Kobe a Moreno: ‘Patrón, yo hago rap’. El director incluso llegó a realizar un primer video de forma creativa con su conductor, comentándole que tenía una película por rodar en Cali. “Y me dijo” —comentó Kobe Yesscas— “que si hacía una canción para la peli y yo de una que sí”.



Y agregó; “Pasaron unos meses y yo estaba en otra productora trabajando, cuando me llama mi jefe de transporte y me dice que hay camello en Cali, que una película. No pensé que fuera ‘Lavaperros’, hasta que hablé con el máster (refiriéndose a Carlos Moreno) y me confirmó que sí”.



Respecto al proceso de composición de ‘Quiero dinero’, canción que hace parte de la película, Kobe Yesscas señaló: “Ya estando en Cali, empezó la lectura del guion, veía los ensayos, aparte los transportaba, a los actores, entonces iba recogiendo información y empecé a darle cuerpo a la letra. Yo escribía en el carro mientras tenía mis tiempos muertos y el que escuchaba todas mis locuras era mi amigo y compañero Rodrigo Romero. Ya cuando la tenía, la canción, se la presenté a Moreno y le gustó mucho y ahí me presentó a MP Cruz, un productor musical que además actúa en la película”.



Marlon Pérez Cruz, conocido como MP Cruz en el mundo de la música, hace el papel de Duberney, antagonista de ‘Lavaperros’, quien busca a Don Oscar pa’ matarlo a razón de una vuelta que se torció.



De esta manera, el conductor y el actor de la película crearon el beat de ‘Quiero dinero’. Carlos Moreno quería en un principio que la canción integrara un sampler de Sandro de América y, aunque una de las primeras versiones contó con dicho sampler, finalmente se eliminó para tener una pieza completamente original. De este modo, MP Cruz produjo una versión con más fuerza para la película, siendo justamente el punto al que se quería llegar.



‘Lavaperros’ narra la historia de Don Oscar quien está en problemas: Según los exámenes médicos es estéril, pero su esposa está embarazada; los obreros de la construcción vecina parecen dedicados a vigilar su casa; Duberney, el nuevo prestamista del pueblo, lo está buscando con sus matones por todo Tuluá. Por eso ha decidido esconderse hasta que baje la marea. Mientras se dedica a aburrirse y a embriagarse en su destartalada finca, la persona menos esperada se encuentra su último tesoro. Será el atontando que cuida y lava los perros de Don Oscar, quien se proponga recuperar el dinero.