La marcha con la que los artistas de Cali claman por más recursos para la cultura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ayer los artistas de Cali se tomaron las calles para exigir un trato digno al sector más golpeado por la pandemia. Protestaron porque los estímulos que anunció la Secretaría de Cultura de Cali para el sector no son suficientes y no están acordes con sus necesidades reales.



Desde las 9:00 a.m., bailarines, músicos, artistas plásticos, teatreros y miembros de la Red de Artistas y Gestores Culturales de Cali y el Valle (Valle Arte Red), protagonizaron la Marcha del Silencio, que partió del Centro Cultural. Y a las 10:00 a.m. salió de la Plazoleta de Comfenalco, la Marcha de los Artistas, que organizó la Red de Salas de Teatro y que avanzaron hasta el centro cultural, donde se unieron al primer grupo para llegar al CAM.



Al final se vislumbró una luz. Según Roberto Lozano, coordinador de la mesa de voceros de la Red de Artistas y Gestores de Cali, el secretario de Cultura, José Darwin Lenis, los escuchó y acordaron hacer una revisión a la convocatoria Estímulos para que sea más equitativa, la bolsa se entregará en un ciclo unificado (no en dos), se creará una mesa de trabajo de los artistas con el Concejo Municipal de Cultura para revisar los programas que se elaboran desde la Secretaría y se recibirán propuestas y acciones para el plan de reactivación.

El Secretario de Cultura se reunió con artistas

​

“Establecimos una mesa de trabajo con artistas y gestores culturales y acordamos tener un espacio permanente de diálogo y un trabajo conjunto para revisar las políticas públicas”: Lenis.

El Teatro, el más golpeado

​

De 150 grupos de teatro que hay en la ciudad, apenas gana un solo proyecto como parte de los estímulos otorgados por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura. Por eso según los artistas “no hay nada que celebrar, mientras no haya un trato digno a la cultura”.

¡Sí al arte!

​

Con frases como “Sí al arte, no a la corrupción”, “¡Alcalde, al teatro se le respeta, carajo!”, “cultura de Cali=9000 empleos y ¿el presupuesto qué?”, “Teatro presente, presupuesto decadente”, artistas de la ciudad de muchas áreas, exigieron estímulos acordes a sus necesidades reales.

Artistas dijeron que buscarán una reunión con el presidente del Concejo Municipal y miembros de comisión de presupuesto con miras a los años 2022 y 2023.