Frailejón Ernesto Pérez, el influencer ambiental que ahora tiene su propia serie animada

El frailejón Ernesto Pérez, el influencer ambiental que conquistó a grandes y chicos con su canción sobre la importancia de cuidar el agua, y que ganó dos Premios India Catalina en su edición 2023, a Mejor producción audiovisual de animación y Mejor contenido audiovisual de marca, finalmente tiene su propia serie.



Se trata de la serie ‘Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura’, una historia de acción, aventura, drama, humor y conocimiento en la que el popular personajes tiene la misión de encontrar aquella gota de agua que tiene el poder de salvar el mundo.



Esta producción, seleccionada en el Festival Internacional Chilemonos 2023, en la subcategoría Series animadas latinoamericanas, se estrenó este sábado, 15 de abril, en Señal Colombia y RTVCPlay, la plataforma gratuita del Sistema de Medios Públicos, donde puede verse en cualquier momento.



“Mi serie ‘Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura’, es una historia de aventura. Atravesé muchos peligros, pero también me divertí, aprendí, conocí muchos lugares de Colombia y en el camino encontré amigas y amigos que trabajan todos los días por ayudar a nuestra casita la Tierra”, dijo Ernesto Pérez en el lanzamiento de la producción.



La serie también cuenta con canciones de lujo, en la voz inconfundible de Ernesto Pérez, interpretado por el cantante Carlos Correa. Foto: Producción Frailejón Ernesto Pérez

La primera temporada de la serie tendrá 11 capítulos que se estrenarán cada sábado en Señal Colombia y también pueden verse en la plataforma RTVC Play.

"La acogida que tiene el Frailejón Ernesto Pérez en todo Colombia es de gran impacto por el mensaje de conciencia ambiental”.

Heryka Solano, productora.



Esta aventura, condensada en once capítulos, en los que se destaca la amenaza de supervivencia que enfrentan los frailejones por una planta invasora que llevaron los seres humanos a los páramos, comienza en el Páramo de Guacheneque, donde nace el río Bogotá, y recorre distintas locaciones de Colombia.



En cada uno de estos lugares conoce a los otros protagonistas de la serie: 10 líderes ambientales, que fueron escogidos por medio de una convocatoria adelantada en 2022, y que, animados en técnica 2D, hablan de forma sencilla y clara de las motivaciones que impulsaron sus proyectos o estrategias amigables con el medio ambiente.



Son ellos: Francisco Vera, el niño ambientalista; Laura Idárraga, científica bogotana; Dora Villamizar, locutora de Mutiscua (Norte de Santander); Adrián Caraballo, conservador de recursos naturales en Santa Cruz del Islote, cerca de Cartagena; y Alcides Sosa, de 84 años y fundador de la Reserva Ecológica El Vergel, en Anzoátegui (Tolima).



También están Erika Gordillo, profesora de ciencias naturales en Duitama; Leo Flores, gestor ambiental de Cerrito (Santander); Alexander Mojica, profesor de ciencias naturales de Nuevo Colón (Boyacá); David Felipe Díaz, protector de los páramos que vive en Usme, cerca al páramo de Sumapaz y la comunidad El Nahual, de Silvania (Cundinamarca).



Aquí vale la pena destacar a otros personajes que aparecerán en la serie, como el ‘Señor Pérez’, el abuelo frailejón guardián de 400 años, fuente de sabiduría ancestral y encargado de poner en contexto a la audiencia en cada capítulo, y ‘Mochi’, una abeja extrovertida y un poco chiflada que no se decide si Frailejón es Parrandón Ernesto Méndez, Salchichón Ernesto Peces, Almidón Ernesto Vásquez, Panetón Ernesto Flores o Pantalón Ernesto Viernes, entre muchos otros nombres que se inventa constantemente.



Sobre la serie que busca motivar acciones y decisiones que ayuden a cuidar la Tierra, Valet Siv, quien estuvo a cargo de la dirección, asegura que “la mayor motivación para hacerla fue la idea de cambiar formas de pensar, de generar cultura, de hacer país, porque Frailejón Ernesto Pérez no solo es un personaje, es la representación de un acto de conciencia ambiental, demostrando que un audiovisual cambia pensamientos y acciones”.

La canciones de la serie estarán acompañadas por grandes artistas, como el grupo musical Aterciopelados, quienes participan junto al frailejón en la canción Agüita, de un capítulo.