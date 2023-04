Super Mario Bros, la sencilla historia de un fontanero italiano que inspira a millones

La historia de Super Mario Bros. La Película es básica, presenta a dos hermanos italianos que hacen lo posible para sobrevivir como fontaneros en Brooklyn (Nueva York), algo que coincide con la idea original de Miyamoto. No obstante, por los televisores pantalla plana que se alcanzan a observar en un principio, podemos suponer que todo ocurre en el presente, aunque el videojuego haya sido creado en los años 80.



Aunque las aventuras que viven en el Reino Champiñón son lo más calcado del videojuego, en su sencillez la película logra esbozar varios dramas humanos, que confieren autenticidad a los personajes.



En primer lugar, Mario y Luigi son los hijos desubicados de una familia italiana cuyo padre no está de acuerdo con sus decisiones, en particular con que hayan abandonado un trabajo seguro como subordinados de un plomero, para arriesgarse a crear su propia empresa, que aún no despega del todo. Sumado a esto, Mario siente remordimiento por convencer a Luigi de lo que parece un estruendoso fracaso. En diferentes momentos de la película, Mario muestra sus inseguridades, y esto tiene una directa correspondencia con lo que viven todos aquellos que entran por primera vez al videojuego: son inexpertos, cometen errores, pero siempre pueden intentarlo una vez más hasta que se vuelven maestros. De modo que Mario, siendo un personaje de videojuegos, tiene una evolución histórica y moral.



Al respecto, en una entrevista reciente, Shigeru Miyamoto habló de la evolución del personaje: “Hubo un tiempo en que se comparaba a Mario con Mickey Mouse. Y en ese momento, pensé que Mickey Mouse era 40 años mayor que Mario, por lo que no tenía ninguna posibilidad. Pero Mickey Mouse ha evolucionado a través de la animación y, en ese mismo sentido, tenemos la idea de que Mario va a evolucionar a través de un medio digital. Con cada nueva tecnología y hardware que lanzamos, se creó un juego de Mario que mostró ese proceso evolutivo”.



Por su parte, Chris Meledandri, productor de Illumination, complementó que en la película “intentamos poner pensamientos claros y simples detrás de algo que en realidad es un fenómeno. Mario tiene tantos factores diferentes involucrados que, por un lado, podríamos hablar de sus cualidades como hombre común, de su perseverancia. Podrías hablar sobre esa nariz o ese bigote, o luego podrías mirar todas estas cosas y decir que realmente se trata de la excelencia en los juegos. O podría hablar de un espíritu que reside dentro de Miyamoto y que se extiende hasta Mario. Son grandes preguntas, resulta muy difícil reducirla a una respuesta simple”.



Sobre el bigote de Mario hay varias versiones, una de ellas la cuenta Alejandro Crespo Martínez en 150 Videojuegos a los que Tienes Jugar al Menos una vez en la Vida. Según el gamer español, Mario fue inicialmente un carpintero llamado Jumpman en la primera versión de Donkey Kong (1981), pero por cuestiones de pixelación en la tecnología de aquella época, la sonrisa de Jumpman no era clara y mejor fue sustituida por un bigote negro, “el pelo, que fue imposible de animar, fue cubierto por una gorra, y para marcar más los movimientos de los brazos se pintaron de azul las mangas y de blanco los guantes”. En 1983 saldría la primera versión de Mario Bros para arcade y en 1985 la de consola casera.

La canción Peaches interpretada por Bowser, en la voz de Jack Black

se volvió un fenómeno viral, ya algunos la postulan a los Óscar.

Pero la historia sencilla y con profundidad, es algo que no ha pasado desapercibido. Como expresa el escritor y crítico Julián Alejandro Hernández Cajamarca, “es una película hecha de forma meticulosa, estuvo bien ceñirse más a la historia del videojuego que hacer alguna pirueta argumental, por eso puede gustarle a un público amplio, niños, adolescentes y adultos, pero sobre todo, puede entusiasmar a quienes han jugado Mario Bros desde las primeras entregas a la actualidad. El acierto fue conservar la idea básica del videojuego que más allá de sustentarse en grandes gráficas, tiende de fondo una gran historia”.



Por otro lado, hay dos personajes que en el videojuego solo aparecen al final de cada recorrido, pero en la película se convierten en protagonistas: la Princesa Peach y Bowser (Rey de los Koopas). El giro en la personalidad de Peach resulta acorde con los tiempos, pero creíble, una mujer segura y con poder que no necesita ser rescatada, por el contrario, se convierte en guía y maestra de Mario, y quizá en… spoiler. Bowser, que en la versión original cuenta con la voz de Jack Black, es un villano encantador, ama el rock y siente un amor tóxico por la princesa del Reino Champiñón. Cabe destacar que gran parte de la música incidental del largometraje son variaciones del tema original del videojuego, compuesto por Koji Kondo, excepto por algunos clásicos pop y rock, y la pegajosa balada Peaches.