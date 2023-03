Fallece el ilustrador de la serie de libros infantiles 'Olivia'

En las redes sociales del Fondo de Cultura Económica se informó que lamentaban comunicar el fallecimiento de Ian Falconer, autor e ilustrador, reconocido mundialmente por su serie de libros para niños "Olivia".



El ilustrador estadounidense Ian Falconer, fue autor de la premiada serie de estos libros infantiles, murió el 7 de marzo, a los 63 años, tras una breve enfermedad, informó la revista The New Yorker, a la que le elaboró más de 30 portadas.



Falconer nació en Connecticut en 1959, también era reconocido por ser diseñador de vestuarios y escenografías para ballets, entre ellos el New York City Ballet, y de óperas como The Royal Opera en Londres o el Théâtre du Châtelet en París, murió en su hogar de Rowayton, Connecticut.



Olivia, es una inteligente cerdita, creada por Falconer para su joven sobrina en 1996. Y fueron sus familiares y amigos quienes lo animaron a seguir trabajando en el personaje. Cuando los editores le sugirieron que sus ilustraciones fueran escritas por otra persona, Falconer rechazó la idea: “Me temo que mi vanidad no me permitía ser 'ilustrado por'”, dijo en su momento Falconer. “También pensé que mis instintos sobre la historia eran correctos, aunque sin pulir, y que habían sucedido orgánicamente con las imágenes”.



Claramente no se equivocó Falconer porque el primer libro de la serie, titulado "Olivia", se publicó en el 2000 y permaneció en la lista de libros más vendidos del "New York Times" durante más de un año, además de recibir el Caldecott Honor y vender más de 10 millones de ejemplares.



En total Falconer escribió e ilustró siete secuelas de la alegre cerdita, de las cuales la última fue "Olivia, la espía", en 2017.



La editorial Fondo de Cultura Económica comentó "Tenemos la suerte de editar Olivia, el gran legado de Ian Falconer para los niños y las niñas de todo el mundo"