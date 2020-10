Esta semana comienzan los Festivales Internacionales de Títeres de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A partir de este jueves 15 de octubre se celebrarán los Festivales Internacionales de Títeres de Cali, un evento para disfrutar por diez días de las mejores obras de títeres para niños y adultos.



En esta versión el festival se realizará de dos formas, bajo una modalidad presencial con un aforo limitado y también en formato virtual, de este modo se presentarán obras de compañías locales, nacionales e internacionales de países como: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México y España.



Estos festivales, así en plural, se realizan por primera vez, y debido a la pandemia, en uno solo que fusiona la XXII Feria Internacional de Títeres y el XIX Festival Internacional de Títeres, eventos organizados en Cali por las compañías locales: el Pequeño Teatro de los Muñecos y La Casa de los Títeres.

Para Gerardo Potes, director de La casa de los títeres y del festival, “tenemos muchas expectativas, confiamos que será un buen festival, aunque sabemos que estamos ante una situación nueva, de que ahora lo virtual es no es lo normal y toda nuestra experiencia está en lo presencial, entonces este festival del 202 será empezar a aprender por un nuevo camino y para nuestro público aprender una nueva forma de disfrutar de las artes”.



El director expresa que no podía dejar de realizar el Festival Internacional de Títeres este año, ya que los títeres “son un camino de recreación inteligente para nuestros niños, niñas y sus familias, y para nuestra institución es un proyecto de muchos años con la participación de los caleños, un proyecto de ciudad que permite un diálogo con las culturas diversas del mundo, y es también una forma de aprender y que otros aprendan de lo particular de nuestras artes y cultura. Esperamos que la gente disfrute de las obras que vienen y que este Festival sea un espacio en el cual muchos puedan despertarse en medio de la pandemia y que no muera este tipo de diversión, este es un momento en que necesitamos de estos festivales”.

Debido a la pandemia, este año, el Festival Internacional de Títeres se realiza en paralelo a la Feria Internacional del Libro de Cali.

Virtual y presencial

​

Aunque gran parte de la programación del festival será virtual, gracias a la reapertura gradual de las salas de teatro, se lograron programar cuatro funciones presenciales con un aforo de 40 personas, que se realizarán en La casa de los títeres, ubicada en Cra 9 # 4-55 San Antonio, durante los dos sábados y domingos que abarcan las fechas del Festival Internacional de Títeres.



El resto de obras se realizarán de forma virtual, algunas serán transmitidas por Facebook Live en la cuenta @ y las demás se harán directamente desde la plataforma Vimeo. Para esta últimas modalidad, y para la presencial, las personas pueden adquirir sus boletas ingresando a la página web: www.casadelostiteres.com, allí se tendrá la programación actualizada y podrán reservar sus puestos o recibir el código de acceso a las funciones virtuales.

Compañías

​

Desde España la compañía Elfo Teatro presentará la obra ‘Cuentos viajeros’, un juego teatral concebido para que del interior de la maleta de tres viajeros surja un cuento, un cuento por cada maleta.



La representación nacional estará a cargo del Pequeño Teatro de Muñecos, de Cali, que presentarán la obra ‘Historias de amor’. En la obra, un alegre titiritero llega a un pueblo con su hermosa y colorida carreta en la que vive y la sirve de teatrino.

Allí se encuentra a una titiritera con una peculiar forma de vestir y una maleta cargada de títeres. Entonces, ambos inician una disputa por llamar la atención, pero al final logran ponerse de acuerdo y juntos presentan en la carreta teatrino, una nueva y maravillosa historia, esta vez de amor.

Programación

​

- Apertura

Jueves, 15 de octubre: conversatorio “Festivales del mundo - La gran huella de los títeres”. Participan todos los grupos invitados. Hora: 6:00 p.m.



- Obras

Desde el Azul

Compañía: Gaia Teatro de Perú

Viernes 16, Domingo 18 y martes 20 a las 5:00 p.m.

Sábado 24 a las 5:30 p.m.

Domingo 25 a las 11:00 a.m.



- El Investigatopo

Compañía: Chachakum de Argentina

Viernes 16 a las 7:00 p.m.

Lunes 19, Jueves 22 y sábado 24 a las 6:00 p.m.

Viernes 23 a las 7:30 p.m.



- Cuentos viajeros

Compañía: Elfo Teatro de España

Sábado 17 y 24 a las 4:00 p.m.

Domingo 18, dos funciones a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Domingo 25 a las 5:00 p.m.

- Taller de títeres para niños

Jueves 22 a las 3:00 p.m.

10 cupos únicamente

Inscripción previa al WhatsApp 3182619259