Angie Cuero: la historia de la joven bonaverense que va por el Valle a Miss Universo Colombia

tiene nombre de ángel y apellido de reina, y en el rostro un lunar, que semeja a un tatuaje, y que hoy ostenta como su sello personal.



Angie Patricia Cuero Reina, nacida en Buenaventura, estudiante de investigación judicial criminalística en el Instituto de Intecol en Cali, dejó impactados, con su seguridad, belleza y empoderamiento, a los jurados que la eligieron como representante del Valle a ‘Miss Universe Colombia’ —en noviembre—, reinado en el que se seleccionará a la candidata que participará en Miss Universo el próximo año.



Fue su madrastra quien vio en esta imponente morena de 18 años, 1,81 metros de estatura, medidas 86-61-90 y talla S; voz gruesa, ideas claras y una gran seguridad al hablar y al caminar, todo el potencial de una reina. Por algo, mientras en Puerto Tejada le dicen Angie, en Buenaventura, la llaman “reina”.

Su preparador es otro guerrero de la vida, William Perlaza, también de Buenaventura, ingeniero de sistemas y diseñador de moda, que hizo carrera en Italia y en Colombia ha preparado a muchísimas ganadoras de concursos nacionales e internacionales; la más reciente fue Valentina Cardona, señorita Valle, a quien entrenó en pasarela.



Para él, “Angie tiene la fuerza y la disposición, como viene de una historia triste, de bullying, rechazo y discriminación, tiene esa sed de demostrarle al mundo que las personas no son diferentes por una condición que Dios le haya dado, es una mujer hermosa, con una gran actitud, empoderamiento y las ganas de mostrar lo que son las mujeres del Pacífico”.

¿Cómo van sus estudios de criminalística? ¿Por qué se inclinó por dicha carrera?



Ya terminé todo lo teórico, me falta lo práctico. Esta carrera desde pequeña me ha gustado, mi mamá también la estudió, es tecnóloga en investigación judicial, pero por unos problemas de salud le tocó retirarse. Desde ahí le empecé a coger amor a esta profesión, y por la situación del país, —en Colombia tenemos un alto índice de impunidad y la mayor cantidad de violencia en los hogares más vulnerables—, por eso con mi carrera quiero aportar para que esto cambie. Vengo de un contexto muy violento, he conocido de cerca casos de violaciones, desapariciones y homicidios.

¿Cómo describiría su infancia en Buenaventura?



Buenaventura es muy hermoso, con gente alegre, positiva, que lucha por sus sueños. Mi infancia allí fue muy bella, jugando con mis amiguitos, aunque no me dejaban salir mucho de la casa, pero siento que fue una niñez divina, con mi madre y mi hermanita, de 7 años, que es mi razón de ser. Tengo otros dos hermanos, uno de 22 y otro de 9.

‘Miss Universe Colombia’ se realizará en Barranquilla, el 16 de noviembre, de manera presencial, con todos los protocolos de bioseguridad.

¿Cómo fue su breve pero bello reencuentro con su padre, después de un tiempo de no hablarse?

​

Mi papá, Juan Carlos Cuero, fue un hombre muy trabajador y con un carácter bastante fuerte, al punto que estuvimos ocho meses sin hablarnos, luego me fui a vivir con él, cuando yo tenía 14 años y me sentía muy feliz, estábamos planeando mis 15 años, pero a la semana de vivir con él tuvo un accidente de tránsito en el que lamentablemente falleció.

¿Cuándo decidió marcharse de Buenaventura y por qué?

​

Mi infancia transcurrió allí. A los 16 años terminé el bachillerato y decidí irme a Cali para empezar mis estudios de criminalística, viví un mes con una prima y me tocó irme a vivir a Puerto Tejada donde mi familia paterna, que me colaboraban con los pasajes para viajar a Cali y estudiar.

¿Cuándo se acercó a los reinados?

​

Desde muy pequeña me gustaron las pasarelas y los reinados, pero nunca pensé en participar, por miedo al qué dirán, a las críticas, pero mi madrastra me motivó a inscribirme en Miss Universo Colombia. Le comenté a mi madre y tomé la iniciativa. Así, sin miedo y con seguridad, hemos logrado muchas cosas, con el esfuerzo y la ayuda de William Perlaza y su equipo, y mi dedicación.

¿Por qué lo pensó tanto al participar en un reinado?

​

Desde pequeña me hicieron creer que por tener un lunar en mi rostro no era bella. Me detenía mi temor al qué dirán las personas, desde pequeña sufrí de bullying, sentía que iba a ser muy fuerte tener que soportar más críticas. Pero maduré, me acepté como soy, cogí amor propio y todo mejoró. Mi lunar es mi sello.

“Me siento muy orgullosa de representar mi raza. Quiero demostrar que las mujeres afrocolombianas no sólo somos un color de piel, somos fuertes, guerreras, empoderadas, emprendedoras, creemos y luchamos por nuestros sueños”.

¿Qué o quién la ayudó a aceptar su lunar como su sello personal?

​

Mi madre, ella me decía que debía aceptarme tal y como soy, que si Dios me había hecho así era por algo, que esto era una bendición, y tarde o temprano iba a ver los resultados y tenía razón. Me decía: “Acéptate como eres, porque tu lunar es hermoso y lo que algunas personas ven como un defecto, tú debes verlo como una bendición” y así es.

¿Alguna vez intentó cubrirlo?

​

Nunca. Ni siquiera me hice mota o capul para cubrirlo.

¿Qué le dicen los expertos en belleza y en moda sobre el lunar?

​

Diseñadores de moda y expertos me dicen que les encanta este sello que yo tengo para pasarela, que en Europa me iría muy bien.

¿Qué ha sido lo más difícil de la preparación?

​

Subirme en unos tacones y cambiar mis hábitos alimenticios, porque soy muy arrocera. Como me veía tan delgada, tendía a comer mucho.

Nunca había pasado por una pasarela, ¿Cómo adquirió seguridad?

​

Mi preparador me ha ayudado mucho, me hace sentir una ganadora, voy con toda, con confianza y fe todo se puede. Y siempre he visto reinados y pasarelas en Youtube.

¿Que su preparador sea de Buenaventura, le da más confianza?

​

Sí, Willliam ha sido un padre para mí, nos entendemos perfectamente, tiene su genio y sus exigencias, pero es para lograr los mejores resultados.

¿Cómo es un día suyo de preparación? ¿Qué debe reforzar?

​

Me levanto a las 5:00 a.m., voy al spa, tomo clases virtuales de inglés, fogueo periodístico con el profe Jorge (Dusterdieck), voy al gimnasio, asisto a clases de cultura general, a pasarela con William y salgo a las 8:00 p.m. a descansar. Estamos trabajando en reforzarlo todo, voy a competir con mujeres muy preparadas.

¿Si le hacen ofertas en el modelaje, qué pasará con sus estudios?

​

La vida da muchas vueltas, pero así me hagan otras ofertas, no dejaré nunca de prepararme. No dejaré de lado mis estudios.