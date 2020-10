Robert Pattinson: de vampiro a Batman

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Robert Douglas Thomas Pattinson, conocido en la actualidad simplemente como Robert Pattinson, supo desde niño que quería trabajar en el arte, pero solo en su adolescencia entendió que su futuro estaba en la actuación.



Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, creció en medio de un ambiente adinerado, con una madre que trabajaba en una agencia de modelaje, un padre que importaba automóviles antiguos desde Estados Unidos, y dos hermanas mayores.



De niño, su primer amor artístico fue la música. Aprendió con rapidez y facilidad a tocar la guitarra y el piano (habilidad que se vio demostrada en la saga de ‘Crepúsculo’) y en esas épocas llegó a componer algunas canciones.



También fue modelo en campañas infantiles. A los fotógrafos les llamaba mucho la atención su apariencia andrógina, pero apenas le empezó a crecer la barba en la pubertad perdieron todo el interés y Pattinson tuvo que buscar un nuevo rumbo. Fue allí que encontró la actuación.

A los 15 años, tratando de encontrar un nuevo camino e intentando erradicar la timidez que aún lo caracteriza, ingresó al Grupo del Teatro Barnes, donde no resaltó en ningún papel protagónico. Pero allí, en la obra ‘Tess of the D'Urbervilles’, un promotor de actores se interesó por él y empezó a formar su camino profesional.



Sus primeros papeles en producciones audiovisuales fueron secundarios y en películas para la televisión como ‘El reino del anillo’ o ‘La feria de las vanidades’. No obstante, en esta última cinta, aparentemente en el corte final, Pattinson quedó por fuera de la película y no lo supo hasta el día del estreno.

Este penoso incidente fue lo que lo llevó al casting de ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, ya que la directora de casting se sintió tan mal por no haberle avisado con tiempo, que le consiguió la audición para Cedric Diggory.

De joven pensaba que acabaría dirigiendo, y ahora sé que no puedo, que soy demasiado desorganizado”, Robert Pattinson, actor.

Después de su aparición en la fomosa saga del mago que sobrevivió, hizo su primera aparición en una producción estadounidense como Edward Cullen en ‘Crepúsculo’, sin imaginarse que el largometraje alcanzaría tal éxito.



“Nunca imaginé que esta saga se convertiría en un éxito… nadie pensó el tsunami que se originó…”, ha admitido el actor en una reciente entrevista con Paris Match.



Debido a esto, Pattinson tuvo que acostumbrarse a la fama y empezó a ser muy cuidadoso con la elección de sus siguientes papeles, para no terminar encasillado.



En el proceso terminó alejándose de las producciones hollywoodenses y buscando una salida entró al mundo del cine de autor, donde poco a poco fue abriéndose camino y creando una nueva imagen con sus actuaciones.



El año pasado, en una entrevista por su papel en la película ‘High Life’, de la directora Claire Denis, Pattinson comentó que estaba cómodo y feliz en el cine de autor y que no se creía capaz de empujar y protagonizar una película ‘comercial’.

Pero aparentemente el británico hizo las paces con Hollywood y se decidió a encarnar al antihéroe Batman, un papel que Pattinson -admitió- siempre soñó con tener, pero nunca creyó alcanzaría.

Huyendo del vampiro

Robert Pattinson alcanzó la fama con rapidez y de improvisto, pero el verdadero reconocimiento y respeto por su actuación tuvo que ganárselo a pulso, porque más que demostrar sus capacidades histriónicas, debía liberarse de los grilletes de aquel papel que lo hizo famoso: el vampiro Edward Cullen.

“Creo que el papel en ‘Crepúsculo’ lo afectó mucho. Él mismo lo ha dicho y de hecho lo está sufriendo ahora, porque puedan comparar el vampiro en el rol de Batman”, comenta Mateo Uribe, periodista y crítico de cine en el perfil de Instagram Muscine.

El crítico de cine Jaime Ponce reconoce que lo primero que viene a la mente de las personas al escuchar el nombre de Pattinson es la película de ‘Cepúsculo’. Pero el británico demostró su valía al incursionar en el cine de autor, donde trató de huir del estigma de la saga.



Fue en esa época que grabó ‘Cosmópoli’, cinta que hizo pensar a Ponce que Pattinson podría tener futuro en el cine y, en algunos años, “podría perfilarse como uno de esos actores referentes. No puede ser un Tom Hanks o un Dustin Hoffman, pero, dependiendo de los papeles que decida interpretar, puede convertirse en un gran referente”.



Para Juan Carlos Romero, docente del programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, el éxito de Pattinson en la industria solo podrá ser determinado por la industria. Por eso no cree que pueda decir si en algunos años Pattinson será uno de los referentes en la actuación, pero lo que sí puede reconocer es que el británico lo ha sorprendido.



“Me gustó mucho el trabajo que hizo en ‘El Faro’, un muy buen filme, con un gran trabajo de Pattinson que está al lado de Willem Dafoe. No ves en pantalla que el pez grande se coma al pez chico. Pattinson se ve bien, no se deja atemorizar por Dafoe y eso no es fácil, porque sostener el ritmo y la fuerza actoral de Dafoe no es sencillo”, comenta Romero.



Por su parte, el director colombiano Ciro Guerra, que trabajó con Pattinson en ‘Waiting for the Barbarians’, comentó que le sorprendió ver su energía creativa: “Le gusta probar todo el tiempo cosas nuevas y sorprender a sus compañeros de escena, siempre buscando lo vital, lo que haga que la escena cobre vida. Eso hace que rodar con él sea emocionante, porque nunca sabes exactamente qué va a traer”.



Como lo que hizo, por ejemplo, en su último trabajo en ‘El diablo en todas partes’, donde, sin recibir ninguna clases para el acento, el actor llegó al set de rodaje con un marcado acento sureño y una voz más aguda de lo usual.

“Algo que Pattinson ha logrado es que todos sus personajes y sus interpretaciones no se parecen en nada. Su mayor atributo es que captura muy bien sus personajes y si le toca utilizar un acento para poder complementar al personaje, lo hace. Eso me parece que es una gran virtud”, comenta Uribe.

El nuevo Batman

Muchas fueron las críticas sobre la elección de Robert Pattinson como el nuevo intérprete de Batman, ya que varios aún tenían fijada en su memoria la imagen de él en la saga de ‘Crepúsculo’.

Esta es una de las primeras imágenes del nuevo Batman de Pattinson. Especial para El País

Sin embargo, muchas de esas voces se acallaron luego de ver el primer ‘trailer’ de la tan esperada película, que lamentablemente tuvo que mover su fecha de estreno para el 2022.



Pattinson, en los pocos dos minutos y medio que dura el avance, pudo convencer a los fans de que sus años de vampiro habían quedado atrás y de que sus habilidades histriónicas podían colmar las expectativas que se tienen sobre Batman.



Si todo sale bien, es posible que el actor logre la misma hazaña de Heath Ledger en 2008, ya que él en su momento también fue fuertemente criticado por ser el elegido para interpretar al Guasón.



Para el crítico de cine Jaime Ponce, Pattinson fue “la mejor elección que pudo haber hecho Warner, después obviamente de Christian Bale, para interpretar al nuevo Batman”.



Aunque Ponce no cree que el británico vaya a ‘encasillarse’ en este papel, no niega que “no es fácil interpretar a un superhéroe, menos aún cuando estás en la mira de cientos de personas ‘geek’, seguidores del cómic durante 80 años. Está a punto de ser juzgado y si no hace el trabajo bien... mira lo que le pasó a Jared Letto interpretando al Guasón, se cayó después de haber recibido un Premio Óscar de la Academia por ‘El club de los desahuciados’”.



Por su parte, el docente Juan Carlos Romero cree que no hay que darle tanta relevancia al papel de Batman, ya que una película de superhéroes “no es un gran escenario para medir la capacidad de un actor” y recalca que “son muy pocos los Batman que han marcado, empezando porque siempre tienen el rostro cubierto”.



Otro que anda relajado con el futuro que tenga la película ‘The Batman’ es el mismo Robert Pattinson, quien en algunas entrevistas comentó que hasta lo “emociona” la posibilidad de poder meter la pata con este papel.



Para Mateo Uribe, periodista y crítico de cine en el perfil de Instagram Muscine, Pattinson por el momento la tiene ‘fácil’, ya que no tendrá que hacer un gran esfuerzo por superar el legado que dejó el último Batman, interpretado por Ben Affleck.



“Así que no tiene una reputación muy elevada que superar y la verdad Pattinson se ve muy bien (como Batman) y las frases que usan lo hacen ver muy interesante”, opinó Uribe sobre el trailer del largometraje.

¿La saga en peligro?

​

Sin tener ni siquiera la primera película en pantalla, se rumorea que la saga de este nuevo Batman podría estar en peligro, por la mala relación de Pattinson con el director Matt Reeves.



Aparentemente el director se molestó con Pattinson por los comentarios fuera de lugar hechos en mayo para la revista GQ, donde afirmó que no estaba haciendo ejercicio ni esforzándose para ganar la masa corporal que lo ayudaría a ofrecer una imagen satisfactoria a Batman.



Esas afirmaciones, aunque negativas para la franquicia, no sorprenden, ya que el británico ya había dicho en entrevistas anteriores que a él no le gustaba hacer ejercicio.

Por otro lado, hace poco también se reveló que Pattinson sería el ‘superhéroe’ peor pago, con una cifra de cinco millones de dólares, la mitad de lo que ganó George Clooney con su Bruce Wayne de 1997, en la película ‘Batman y Robin’.

Datos curiosos

​

- El más guapo. Según las matemáticas, Robert Pattinson es el hombre más guapo del mundo, pasando por encima de Henry Cavill, Bradley Cooper y Brad Pitt.



- Esto se determinó mediante el uso de ‘The Golden Ratio of Beauty Phi’, una ecuación matemática desarrollada por los griegos para medir la belleza y que era utilizada por los artistas del Renacimiento en la creación de sus obras de arte.



- Según la evaluación, Pattinson cuenta con un 92% de esa perfección.

amor.



- Mientras grababan la saga de ‘Crepusculo’, Robert Pattinson mantuvo una relación amorosa con su compañera de set Kristen Stewart. Pero la relación terminó luego de que saliera a la luz un affair que la actriz tenía con un director.



- En 2017, poco después de dar a entender que estaba comprometido con la cantante británica FKA Twigs, repentinamente la relación terminó.



- Actualmente tiene una relación estable y alejada lo más posible de los medios con la modelo y actriz Suki Waterhouse.