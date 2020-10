Ella es Angie Patricia Cuero, la Señorita Valle que va a Miss Universo Colombia tras la corona

Erika Mantilla

Angie Patricia Cuero Reina, de 18 años, es la representante del Valle para Miss Universo Colombia 2020. Fue seleccionada bajo la nueva modalidad del certamen, entre más de 500 jóvenes inscritas a las eliminatorias.



Nació en Buenaventura, mide 1.81 de estatura y tiene un particular lunar en su rostro. Asegura que desde niña se interesó por las pasarelas, pero dice que solo hasta ahora se animó a competir “porque las personas me hacían creer que no era bella ni adecuada para este tipo de concursos”.



Angie estudia Investigación Judicial o criminalística. Al respecto dice que ama su carrera y que “por ahora está enfocada en Miss Universo Colombia”.



La coronación se realizará el 16 de noviembre en Barranquilla, hasta donde viajará la vallecaucana acompañada del preparador William Perlaza. Él, sus amigos y su familia han apoyado el proceso adelantado hasta ahora.



Perlaza la describe como una mujer sobresaliente “es bella, muy tierna y con mucho potencial”. Con Angie, son 23 las candidatas que llegan a representar a Buenaventura con el preparador.

La elección de la candidata que representará a Colombia se aplazó porque los organizadores decidieron que el certamen internacional no se haga a principios del 2021, a causa de la pandemia del covid-19.



Cabe recordar que una nueva franquicia coordina el concurso, su propietaria es Natalie Ackermann. Ella, bajo la organización Miss Universe Colombia, se encarga de seleccionar a las representantes nacionales.



La modelo paisa, Mara Cifuentes, integra el jurado de la coronación.

