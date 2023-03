El Principito, el clásico de literatura ya es octogenario y obra teatral está de gira

El Principito, una de las obras literarias más célebres del siglo XX, del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry , llegó a sus 80 años muy campante.



En Italia se celebró esta ilustre fecha en teatro, en un espectáculo dirigido por Stefano Genovese para Razmataz Live, en la Sistina de Roma, el pasado febrero, y actualmente está de gira por el país. Además, se planea que el próximo año esté en Amsterdam, Berlín, Dublín, Lisboa y Madrid.



Era el 6 de abril de 1943 cuando, en Nueva York, Reynal & Hitchcock publicaba por primera vez El Principito en su versión inglesa, el más célebre de las novelas corta del escritor y aviador lionés Antoine de Saint-Exupéry (apenas unos días más tarde la versión francesa).



El Principito es el libro más traducido después de la Biblia (más de 500 idiomas y dialectos) con más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo, diecinueve de las cuales solo en Italia.



"Todos los adultos fueron niños alguna vez. Pero pocos lo recuerdan", es una de las miles de citas que se han ido derramando desde entonces, es quizás la que mejor resume el destino de su protagonista, el niño viajero del espacio.



"'El Principito' es la historia que todos conocen, pero nadie recuerda -ha dicho Genovese, creador de musicales como 'Ghost' y "Chicago".

"Lo lees de niño en la escuela primaria. Luego lo retomas de adulto y descubres otra novela, más profunda. Entiendes que la historia es una metáfora de la vida", anotó.



"La idea de hacer un espectáculo de ella había estado en mi cajón de proyectos que nunca se habían hecho durante al menos diez años. Mientras tanto, han salido muchas reediciones, también porque los derechos expiraron en Italia 75 años después de la muerte del autor. No en Francia, donde una ley amplía el período en otros cincuenta años para los autores héroes de guerra como Saint-Exupéry", relató.



Al salir el anuncio del casting de la obra: llegaron más de 1650 solicitudes y currículums, 380 sólo para el papel de protagonista para el que fueron elegidos Alessandro Stefanelli y Gabriele Tonti.



"Últimamente, también ha habido otras producciones en escena, incluso en La Scala, pero todas para teatro infantil. En cambio, siempre he pensado en un espectáculo para adultos y niños, que despierte los cinco sentidos", agregó.



Pero, ¿cuál es la verdadera maravilla de "El Principito" hoy? "Es increíble lo actual que es -respondió el director-.El príncipe es el único niño en un mundo de adultos, que están completamente solos. Incluso el aviador en el desierto. También la Rosa, el Farolero, el Zorro, el empresario. Y nadie tiene nombre, porque todos se identifican con su profesión".



"El príncipe, que es el niño que vive en todos nosotros, es el único que se adentra en las personas para conocerlas de verdad. Los demás, totalmente inmersos en sus profesiones, no saben mirar a los demás y acaban hundiéndose en su propia soledad", concluyó.