Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde el año 2016, cuando asumió la dirección de la primera Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali), Juan Camilo Sierra se convirtió en uno de los protagonistas más activos de la cultura local, logrando proyectar a nivel internacional un evento popular de fomento a la lectura, por el que ahora se reconoce a la ciudad.



Es por ello que su fallecimiento a causa de un cáncer de piel, ocurrido el sábado 26 de septiembre en Bogotá, tomó por sorpresa a todo el sector cultural y editorial colombiano, pues a lo largo de su trayectoria, los proyectos que impulsó Juan Camilo Sierra fueron determinantes para el avance de la cultura nacional.



En el caso caleño, como afirma Ángel Spiwak, director de la Fundación Spiwak, entidad organizadora de la FIL Cali, “él fue el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones de este evento, el que ayudaba a gestionar la parte económica y tenía relaciones con todas la editoriales y organizaba, como buen director de orquesta, a su equipo para realizar los cientos de eventos de la feria. Es una labor muy complicada y simultánea que él lograba, por eso era el alma de la Feria del Libro”.

Juan Camilo Sierra Restrepo nacido en 1965, en Cali, hizo estudios Superiores en Políticas Culturales y Acción Artística, en la Universidad de Borgoña, en Francia, y se desempeñó como curador, crítico de arte y como editor por largo tiempo.



Entre sus cargos más importantes como gestor cultural están sus dos épocas como director general del Fondo de Cultura Económica de México (FCE seccional Colombia), director cultural en algunas versiones de la Feria del Libro de Bogotá y, finalmente, la dirección de las cuatro primeras ferias del libro de Cali, labor que continuaba haciendo para la quinta versión de 2020, que se realizará de forma virtual entre el 15 y 25 de octubre. Ese era su próximo sueño: hacer una feria virtual de gran impacto para Cali.

La muerte de Juan Camilo Sierra es muy dolorosa. Era un activista cultural incansable, empeñado en promover los libros y el arte, las bibliotecas y los museos. Pocos con tanta energía como la suya. Nos hará mucha falta, porque nadie tiene la fuerza que pueda reemplazarlo”, Jorge Orlando Melo, historiador y escritor.

El director de la Fundación Spiwak recuerda que “lo buscamos porque tenía mucha credibilidad en el sector editorial y con los libreros, además había estado al frente del Fondo de Cultura Económica de México, era un gran ser humano y la persona indicada para hacer renacer la feria del libro de Cali. Yo lo consideraba parte de mi familia y nos va a hacer una falta enorme”.

Reacciones

​

Ante la noticia del fallecimiento este sábado en la tarde, algunos funcionarios del distrito de Cali expresaron su admiración y condolencias.



Entre los primeros estuvo el secretario de cultura, José Darwin Lenis, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Nos sorprende la noticia que un cultor como Juan Camilo Sierra, que entregó su tiempo y talento al mundo de las letras y libros se vaya de este mundo terrenal. La Feria del Libro de Cali 2020 pierde a su director y el país pierde a un intelectual. Abrazo solidario a familiares”.

De cada cosa hablaba con el mismo entusiasmo desbordado y la hacía con el cuidado neurótico del que no deja una pieza suelta”, Katherine Ríos, escritora y gestora.

Por su parte, Leonardo Medina, subsecretario de patrimonio y bibliotecas, publicó: “Recibo, con sorpresa y profundo dolor, la noticia del fallecimiento de Juan Camilo Sierra, con quien hemos hecho equipo desde versiones anteriores de la feria. Triste noticia!”.



“Sin duda, el mejor homenaje a la memoria de Juan Camilo Sierra Restrepo es seguir avante y con mayor ahínco en este esfuerzo por engrandecer de forma progresiva -como hasta ahora él lo logró- la actividad lectora, el disfrute de los libros y el fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena productiva y de la labor artística, científica y creativa de este sector de la cultura”, expresó en un comunicado oficial el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios.

Desde la izquierda: Juan Camilo Sierra, Edgar Varela, Luz Adriana Betancourt, Ángel Spiwak y Rafael Araújo, durante el lanzamiento de la Fil Cali 2019. Foto: Wirman Ríos / El País

Desde el Ministerio de Cultura también resaltaron la labor del gestor caleño: “El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Juan Camilo Sierra, director de la Feria del libro de Cali, reconocido gestor cultural, editor, curador de arte y un hombre que dedicó su vida a la formación de lectores y la difusión del libro en el país”.



Asimismo, desde la organización de la FIL Cali, publicaron: “Hoy decimos adiós a Juan Camilo Sierra Restrepo, nuestro amigo y director de la FIL Cali, un proyecto al que le entregó todo su amor para convertir en realidad un sueño de ciudad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Hasta siempre”.

A estos mensajes se sumaron los de otros gestores culturales, periodistas, editores y escritores colombianos.

Legado nacional

​

La Feria Internacional del Libro de Cali fue su última gran obra como gestor cultural, una obra que, como afirmó la gestora caleña Victoria Caicedo, “esperamos que la continúen”.

Juan Camilo era un gran lector de poesía y en el FCE publicó a grandes poetas colombianos como Raúl Gómez Jattin y Juan Manuel Roca, entre otros”, Juan David Correa, escritor y editor

No obstante, el legado de Juan Camilo Sierra es de trascendencia nacional y prueba de ello son los testimonios de afecto y agradecimiento de escritores y editores que compartieron con él su paso por diferentes entidades, años antes de que volviera a su ciudad natal y aceptara el reto de la FIL Cali.



Para Juan David Correa, escritor, editor y director literario de Planeta, quien conoció a Juan Camilo Sierra en el año 2004 cuando el gestor caleño asumió la dirección del FCE en Bogotá, “era una de esas personas que reunen condiciones humanas que pocas veces se encuentran juntas, tenía un inteligencia perspicaz y profunda, una calidez humana muy significativa y un estilo ejecutivo muy accesible, por eso la pérdida de Juan para mí es muy sensible, porque lo quería y admiraba, estoy muy triste pues fue una de las personas más generosas que conocí”.



El editor recuerda con afecto cuando quedó sin empleo y Juan Camilo Sierra se apersonó de su situación y lo recomendó para trabajar en la Cámara Colombiana del Libro, o cuando en la FIL Cali de 2019 le propuso publicar las obras de Arnoldo Palacios para homenajear al autor chocoano.



“Yo creo que estaba muy feliz haciendo la feria de Cali, porque se había reencontrado con su gente después de tener cargos muy importantes por fuera, llegó adonde muchos lo querían y los que no, lo respetaban porque era un tipo realmente muy sensato, sensible y trabajador”, agrega el editor.



Sin embargo, para Juan David Correa una de las obras más importantes que dejó el gestor caleño a la cultura, es sin duda, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, edificio diseñado por Rogelio Salmona y construido en el sector de la Candelaria.



“En su gerencia del FCE fue muy visionario, él insistió en la importancia de construir este centro cultural, que es una de las librerías más bellas de Bogotá, esto fue gracias al empeño de Juan Camilo, que desde una oficina se la pasó buscando recursos para lograrlo y dejarnos edificio precioso”.



Entre su obra como editor es importante recordar que en 2008 Juan Camilo Sierra, junto al poeta Darío Jaramillo Agudelo, fundó la editorial independiente Luna Libros. La actual gerente y editora de Luna Libros, Catalina González Restrepo, afirma que “de él aprendí mucho no solo como editora, sino en lo que tiene que ver con planeación y presupuestos. Juan Camilo era a la vez un hombre muy culto y un gran gerente de proyectos”.

Finalmente, para la escritora de literatura infantil y gestora Katherine Ríos, “Juan Camilo era un hombre brillante que no conoció el cansancio. Tenía una gran capacidad para gerenciar proyectos y también para entender el sentido de la cultura más allá de los diplomas y los cocteles. Parecía vivir todos su proyectos con el mismo entusiasmo: la magnífica exposición de los Iconos Rusos en BLAA, el cultivo de aromáticas para exportación que tuvo, el centro cultural del FCE en Bogotá, el restaurante mexicano que montó con su hermano en su finca de Ubaque o la pequeña biblioteca para los niños de una vereda”.