El encantador de Broadway: Mauro Castillo cuenta detalles de su presentación en la 'gran manzana'

En la entrega de los pasados premios Oscar, el cantante y músico caleño Mauro Castillo Rivas hizo historia con Carolina Gaitán y el equipo de la película Encanto, de Disney, por su interpretación de la canción No se Habla de Bruno, en la ganadora a Mejor Película Animada. Y hoy llega a Broadway, para repetir la hazaña, pero esta vez cantando por primera vez un currulao, junto a su ídolo, Lang Lang, uno de los mejores pianistas del mundo.



El salsero de la sonrisa y el carisma bonitos, cuyo reciente lanzamiento fue el éxito ‘Chacha me’, interpretará, El Yerberito Moderno, tema que hiciera famoso la cantante cubana Celia Cruz, y El Alboroto, mezcla entre currulao y abozao con la que fue galardonado en el Festival de Música Petronio Álvarez —en el que recibió tres premios—. Con la presentación de esta noche, el intérprete del personaje de Félix en Encanto, se une a la conmemoración mundial del Día de la Herencia Hispana.



¿Mauro, cómo se creó esta relación musical con Lang Lang para llegar a compartir esta presentación tan importante?

Hay ciertos elementos virtuales que me permitieron conectarme con él. Lin-Manuel Miranda, reconocido compositor que trabajó con la banda musical del Disney en la película Encanto, subió un vídeo con Lang Lang, donde mostraba una nueva versión de No se Habla de Bruno; hice un comentario muy breve, acerca de la estructura de la canción, y Lang le dio “me gusta” y empezó a seguirme en redes sociales. Así nos fuimos acercando musicalmente.



Esta presentación tiene como objetivo recoger fondos para apoyar la fundación de Lang Lang, y lograr que niños de escasos recursos se acerquen más a la música, ¿qué significa este aporte para usted?



Es muy valioso que todos tengamos acceso a la educación, y si es en la música mejor. Yo he tenido la oportunidad de estar en una institución pública, donde se conocen y desarrollan talentos muy interesantes. Son espacios que aportan a la pluridiversidad, además, es una gran fuente de oportunidades para el crecimiento profesional.

Teniendo en cuenta que los dos tienen agendas bastante ocupadas, ¿cómo se organizaron para cuadrar los arreglos de esta versión de No se Habla de Bruno, que también se presentará esta noche?

Era difícil reunirnos, pero la tecnología es una herramienta maravillosa, así que lo hicimos a través de videos, yo aporté algunos cambios, porque él tenía la versión solo para piano. A ellos les encantó mi propuesta y esta noche la cantaremos frente a uno de los públicos más selectos de Brooklyn.



Usted también hará un homenaje al Día de la Herencia Hispana, que se está celebrando desde el pasado 15 de septiembre y va hasta el 15 de octubre, ¿qué significa ser portavoz de esta cultura en este escenario?

Ha sido una gran oportunidad. Lang Lang y su equipo me ofrecieron otro espacio para una segunda presentación, me pareció genial para proponer la celebración de este día que fortalece nuestras raíces. Así que di la idea de interpretar un mosaico entre el Yerberito Moderno, de Celia Cruz, y El Alboroto, que es entre un currulao y un abozao, y el cual es muy especial para mí.





Junto a otro grande En este homenaje a la herencia hispana participará el otro destacado pianista: Maxim Lando, ¿esto lo motiva aún más como artista?

Esta fue una sorpresa que me alegro mucho, él es un hombre al que admiro. Los arreglos los hicimos por teléfono, y con la colaboración del Óscar Iván Lozano, productor caleño. que me ayudo mucho, además que asumió el reto de hacer el proyecto a la distancia. Esperamos que al público le guste mucho la presentación de esta noche.



“Es una oportunidad para seguir contando la relación de Cali con Nueva York, con la música, la salsa, el Pacífico. Lo que nos representa. Lo que podemos ofrecer en el arte”. Mauro Castillo, cantante caleño.

¿Por qué elegir una canción de Celia Cruz para esta celebración?

La Guarachera es un referente que está entre nosotros como caleños. Un referente de la alegría, la nostalgia, de la residencia y de los sonidos hispanos, y qué mejor momento para honrarla, en una gala con piano y voz, dentro de un nuevo relato. Esta es un gran oportunidad para mostrar lo que es Cali y el Pacífico y lo que nos identifica.



La presentación es una fiesta exclusiva, un escenario donde podría decirse que por primera vez va a sonar un currulao en Broadway, ¿qué trascendencia logrará esta presentación en cuanto a la promoción de la cultura del Pacífico?

Sí, me hace muy feliz porque es la primera vez que va a sonar un currulao en Broadway, en una esfera de la élite de la música; en un espacio de la industria de la música clásica y académica, estas uniones ayudan a abrir puertas para llevar los sonidos propios de los latinos a nuevos campos. Además de abrir estas nuevas puertas, también es importante que en nuestro país y sus alrededores se estimule el estudio profesional de la música, porque aunque las técnicas que hemos heredado son muy valiosas, es importante que estemos más cerca de la realidad de cómo se produce la música en el mundo.

Talentos apasionados



Lang Lang y Mauro Castillo comparten un profundo interés por aportar a través de sus fundaciones al desarrollo social, emocional y artístico de la juventud. El pianista chino ha confesado que es un fánatico de los dibujos animados de Disney, e incluso, que su primera inspiración nació al escuchar ‘Rapsodia Húngara’, número 2 de Liszt, en Tom Y Jerry.