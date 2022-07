Cali, la ciudad del sabor: este sábado reunirá a expertos de la gastronomía en Unicentro 

El ‘Reto Oster, sabores de Colombia’ se realizará en el centro comercial Unicentro desde las 3:30 p.m., podrán asistir, con entrada libre, los amantes de la gastronomía.



Cien personas, apasionadas por la cocina, atendieron la convocatoria de la reconocida marca de electrodomésticos y presentaron sus recetas por medio de videos en Instagram y WhatsApp, para participar en esta convocatoria del reto, donde el objetivo es mantener vivas las costumbres gastronómicas del país.



Lea también: ¿Quién es él? Fanny Lu reveló detalles del millonario peruano con el que se va a casar

Chuleta Valluna, preparó Mateo Jiménez López (Cartago, Valle).



“Este sabor me recuerda a fechas especiales en las que comer chuleta valluna era todo un evento”, asegura el cartagüeño, quien, en la final de este sábado, le apostará a la preparación del cerdo marinado en ajo y crema de coco, apanado con galletas.



Atollado de Pato fue la receta enviada por Nataly Ibargüen Carbonero (Jamundí, Valle).



Este plato remite a la historia de miles de afrocolombianos que poblaron el Valle del río Cauca y cazaban patos y gansos migratorios a las orillas de sus ríos. En este menú se combinan ingredientes extranjeros y autóctonos, como es el animal norteamericano con hierbas autóctonas como el orégano y el pipilongo. “Debemos a nuestras mayoras el conocimiento tradicional de la cocina, los fritos, los sabores y la textura de nuestra alimentación”, dice.



Tapado de Viudo de Capaz, por Luis Felipe Viveros Lasso (Santander de Quilichao, Cauca).



El caucano lleva cocinando desde los 12 años con la ayuda de sus padres, y su primera receta fue el tapado de viudo de capaz, una versión particular de una de las preparaciones más tradicionales de pescado del interior del país. “Mi padre siempre me inculcó que tenía que hacer las cosas lo más correctamente posible, muy organizado, con armonía y mucha dedicación”, dice.



Le puede interesar: Esto es lo que se sabe de Julio Iglesias luego de rumores sobre su estado de salud.





"Tuvimos en cuenta criterios como la originalidad del video, destreza de la preparación, uso de ingredientes autóctonos e historia de vida relacionada con la receta, entre otros", Ricardo Malagón, instructor del SENA, autor de dos libros sobre cocina galardonados a nivel mundial y uno de los jurados del Reto Oster Sabores de Colombia.

Sopa de Pescado, Diana María Bonilla Segura (Bogotá).

Para esta cartagenera, una buena sopa con bagre, plátano, yuca, papa y cilantro es la combinación perfecta de los sabores de su tierra natal y del altiplano cundiboyacense donde se ha desarrollado profesionalmente. “A menudo extraño la comida de mi casa, en especial, los almuerzos de domingo que solían ser con sopas contundentes”, asegura.



Sándwich Colombiano de Trucha, Alejandra Arboleda (Bogotá).

​

“La cocina es mi pasión, es entregar una parte de mí en un plato”, afirma esta emprendedora que hace el pan a la medida, junto con salsa de tomate de árbol.



Langostinos con Crema de Chontaduro y Arroz de Coco, Jonathan del Campo Manzano (Tuluá, Valle).

​

“Resaltar el chontaduro significa apoyar la economía de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Crema de Zapallo en Leche de Coco



Lleve a cocción en agua un zapallo en cuadros, con algunas hojas de cimarrón, albahaca, tomillo y poleo, una rama de cebolla larga y pipilongo en polvo augusto, hasta que ablande. Mientras tanto, se hace un guiso en una paila con un poco de aceite: agregue ajo, cebolla larga y hierbas, todo finamente picado. Una vez esté blando el zapallo llevelo a la licuadora, vierta la leche de coco y el guiso. Pase la receta por el colador, y después, llévela a una olla a fuego bajo. Agregue sal al gusto. Haga aparte unos chips de arracacha, añada sal al gusto. Finalmente, sirva la crema y decore con los chips.

Receta de: Nataly Ibargüen, maestra de cocina tradicional de Jamundí.