Así es el curso de danza creativa dirigido a docentes de artes y primera infancia

Cuando se le pregunta a la maestra Gloria Castro, ¿qué es la danza creativa? No duda en responder, “es uno de los caminos ideales para que los niños desarrollen todas sus capacidades corporales, sociales y emocionales, así como para potenciar su creatividad, un aspecto del crecimiento que les aporta mucha confianza en sí mismos, fortaleciendo su personalidad”.



Por esta razón, los profesores de danza y docentes de primera infancia buscan las herramientas pedagógicas de la danza creativa, no solo para estimular talentos dancísticos, también para formar mejores seres humanos. No obstante, pocas veces, maestros especializados en esta área tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos con colegas que enseñan a niños en el día a días.



En este sentido, la maestra Castro, explica, “siempre hay una necesidad de apoyar a quienes están trabajando con los niños entre 4 y 6 años, porque enseñar danza a esta población requiere un cuidado especial, por eso es fundamental entregarles herramientas pedagógicas para hacer mejor su trabajo y obtener grandes resultados”.



Es por ello que desde la Fundación Danza Conmigo, dirigida por Gloria Castro, y con el apoyo del Ministerio de Cultura, se diseñó el Curso Internacional de Danza Creativa, que se realizará del 28 de mayo al 24 de septiembre, y que tiene actualmente las inscripciones abiertas en la página web: danzaconmigocali.com



“El curso, que se realizará de forma presencial y virtual, se dividirá en 5 módulos y tendrá una duración aproximada de 63 horas. Está dirigido a profesores de danza con o sin experiencia y a profesores de primera infancia, de Colombia y otros países. Con él buscamos enriquecer los conocimientos previos y profundizar en el funcionamiento del cuerpo como aparato locomotor”, señala la directora de la Fundación Danza Conmigo.



El curso abordará aspectos del movimiento y el desarrollo psicomotriz, manejo y ajustes posturales desde varias técnicas como neurodesarrollo, recursos estratégicos, estéticos y expresivos que permiten desplegar la creatividad y aptitudes latentes de la niñez en situación de aprendizaje de la danza.



Además del completo programa académico, el curso contará con importantes maestros internacionales, como son:



María Alejandra Muñoz Sälzle, egresada de la escuela departamental de danza de Bellas Artes y de Incolballet, especializada en metodología de la enseñanza del Ballet Clásico, y pedagoga en danza creativa para niños del instituto Schule für Kreativen Kindertanz de Berna, Suiza, donde reside actualmente.



Jorge Carlos Holovatuck, de Argentina, es profesor de Expresión Corporal y de Artes en Danza, también se ha formado en Terapia Corporal en el Hospital Dr. José T. Borda y es Diplomado en Dramaterapia por la Universidad Nacional de Cuyo.



Ivonne Muñoz Castro, de Colombia, es profesora universitaria de evaluación del movimiento corporal humano, desarrollo humano, desarrollo motor y psicomotricidad.



Otro de los maestros invitados es Mauricio Doménici González, profesor titular de literatura en la Universidad del Valle.

"También está dirigido a las profesoras de los jardines infantiles, porque ellas son las primeras en entrar en contacto con los niños y guiar sus movimientos”.



Gloria Castro,

maestra de danza



Temas del curso



Fundamentos generales de la danza creativa para docentes.

Situación del arte en las instituciones públicas de educación básica en Cali.



Necesidades afectivas, sociales y cognitivas en la infancia.



Reflexiones sobre un documento del MEN: Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media.



Las formas más importantes del movimiento.



Postura, coordinación y equilibrio corporal.



Fundamentos musicales de oír, escuchar y aprender. Apreciación musical en la primera infancia.



De esta forma, los participantes tendrán un conocimiento integral de la danza creativa.