Ante la llegada a Chile de las primeras vacunas de viruela del mono, varios expertos en Colombia cuestionaron la ausencia de biológicos en el país.



Después de un mes desde que la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunciara la compra de 5.600 vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los biológicos destinados para la población en riesgo parece que no aterrizarán pronto.



En las últimas horas se conoció, en medio de una conferencia de prensa de la OPS, que Colombia no aparece en la lista próxima de despachos de vacunas contra la viruela símica, adquiridas a través de esta organización.



Según dijo hace semanas la Ministra de Salud, la compra se detuvo debido a las cláusulas de indemnidad del contrato propuesto, que obliga al Estado colombiano, en casos de errores de la farmacéutica Bavarian Nordisk, a responder por la defensa jurídica y todos los gastos.



La ministra Corcho aseguró que las cláusulas para acceder a las vacunas son inconstitucionales y pidió renegociar, sin embargo, aún se desconoce el avance de la negociación.



Ante la situación, Julián Fernández, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de Iván Duque, criticó la gestión de la nueva administración a través de las redes sociales.



“El argumento del Ministerio de Salud de que no pueden adquirir las vacunas, porque no se puede legalmente, es absurdo. Es terquedad. En Covid se generó un marco legal en tiempo récord, acá ni lo han intentado. Tiene el poder para hacerlo y no quieren”, dijo Fernández en Twitter.

Dicen que porque no es una pandemia, pero si es una emergencia sanitaria internacional, eso ya lo justifica lo suficiente.



Tienen el poder para hacerlo, y eligen la inacción. Ponen en riesgo a muchas personas con su negligencia. Solo saben dar discursos. — Julián A. Fernández-Niño (@JFernandeznino) October 13, 2022



Para la profesora Universidad Nacional de Colombia, Claudia Vaca, las críticas de Fernández y otros expertos son producto de la falta de claridad del MinSalud en el proceso de adquisición de los biológicos.



La especialista señaló que se debería saber la estrategia del Gobierno para la negociación y acceso de las dosis, sin embargo, también rechazó la postura de los expertos que hacían parte del anterior gobierno, quienes, según Vaca, relacionan la falta de vacunas como “asunto meramente político”.



La doctora Vaca, por medio de las redes sociales, aseguró que hay “margen de maniobra” para la compra de vacunas, gracias a la realidad epidemiológica del país, pero reiteró que “es necesario vacunar grupos de riesgo”.