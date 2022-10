"Por un decreto estúpido": Petro explicó por qué Francia Márquez no viajó con él al Cauca

En su visita al Cauca, el presidente Gustavo Petro criticó el hecho de que la vicepresidenta, Francia Márquez, no pudo estar presente, a pesar de que nació en el departamento y es muy cercana a las reivindicaciones de las comunidades de esa zona del país.



Pero la queja del Mandatario no quedó ahí y él mismo explicó la razón por la que la Vicepresidenta no asistió. Según dijo, no fue porque ella no quisiera hacerlo, sino porque la ley no se lo permite.



Lea además: Petro afirma que hay un "enemigo interno" en el Gobierno, ¿a qué se refiere?



“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta porque nos pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pues eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”, explicó el presidente en medio de un evento público.



Aunque el presidente Petro reconoció que es un riesgo que puedan atentar contra su vida y la de la Vicepresidenta, aseguró que por este motivo Márquez podría perder visibilidad.



“Es un riesgo real, pero si ella no está con nosotros ella puede quedar muy marginada, entonces se va evaporando en su liderazgo, poder, capacidad y eso no fue lo que le propusimos al pueblo, los riesgos siempre tendremos que asumirlos”, expresó Petro.



El decreto al que se refirió el presidente Petro fue el 835 del año 2021, creado en el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, en el que se estableció ciertas condiciones al momento de que el Presidente y la Vicepresidenta tengan que asistir a un mismo evento.

Lea también: ¿Tarifa del Soat sí bajará? La contradicción entre el presidente Petro y el MinTransporte



“Es necesario impartir instrucciones en materia de seguridad para los desplazamientos de presidente y vicepresidente de la República a efectos de garantizar la seguridad, la vida y la integridad física y para preservar con ello el mantenimiento del orden público”, dice el decreto en su parte motiva.



El decreto, que fue anunciado el 27 de julio del año pasado, estableció que los desplazamientos que realicen el presidente y vicepresidenta, tanto nacionales como internacionales, deben realizarse por separado y con una logística diferente, también sin importar el medio de transporte.



"En caso de que el presidente y vicepresidente de la República deban asistir a un mismo evento se adoptarán medidas tendientes para que no estén presentes de manera simultánea en el mismo lugar, y la llegada y salida se lleven a cabo por separado”, establece el decreto.

Le puede interesar: Presidente Petro viajará al Cauca para liderar encuentro con comunidades indígenas y afros



La normativa también establece que mientras el presidente esté fuera del país, la vicepresidenta no podrá hacerlo por seguridad, a menos de que sea un evento o decisión de estricto cumplimiento. La Casa Militar, la Jefatura para la Protección Presidencial con las Fuerzas Militares y la Policía garantizarán el transporte en dichos desplazamientos.



“Cuando el presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales confíe al vicepresidente misiones o encargos especiales o lo designe en cualquier cargo de la rama ejecutiva se dará cumplimiento a lo señalado en el presente decreto y los desplazamientos deberán hacerlos por separado”, concluye el decreto.