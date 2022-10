¿Tarifa del Soat sí bajará? La contradicción entre el presidente Petro y el MinTransporte

Una contradicción surgió entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sorbe la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



En una mesa de diálogos con el gremio de motociclistas en Bogotá, el ministro aseguró que el presidente estaba comprometido con la reducción dicho seguro.



"En cuanto al Soat, estamos revisando las tarifas porque el presidente se comprometió y va a cumplir, que vamos no solo a revisarlo para todos en general, sino para el sector de los motociclistas, vamos a determinar el valor que se va a reducir el Soat de manera que sea una forma de compensar el incremento del precio de la gasolina", expresó Reyes a los motociclistas.



Sin embargo, de forma inmediata, el presidente se refirió al tema en su cuenta de Twitter y aseguró que el Gobierno Nacional no ha tomado ninguna decisión sobre las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. De hecho, indicó que cualquier decisión no se tomará sin él.



"El gobierno nacional no ha tomado decisión alguna sobre tarifas del SOAT y esta no se tomará sin el Presidente", escribió Petro este miércoles en su cuenta de Twitter.



Estas declaraciones se dan en el marco de las protestas de motociclistas que se han hecho en algunas ciudades del país, por el alza en el precio de la gasolina y el posible aumento en el Soat.