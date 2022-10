Petro afirma que hay un "enemigo interno" en el Gobierno, ¿a qué se refiere?

Desde Caldono, Cauca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que uno de los enemigos del Gobierno es la misma normativa que este tiene en su funcionamiento que han regido durante años.



“El primer obstáculo de un Gobierno es su propio interior, sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas durante décadas por personas que pertenecen o pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo”, expresó el mandatario.



El presidente aseguró que, en medio de la clausura de la Minga Política y Cultural, algunas de las normas y leyes que existen en el Gobierno únicamente han beneficiado durante años a los más pudientes y pertenecientes a familias destacadas de Colombia.



Lea también: Canciller Leyva propone a la ONU conferencia mundial de países consumidores de droga



“Funcionarios que no piensan con el corazón de ustedes, ni con el cerebro de ustedes, que tienen el corazón en la codicia, en el bolsillo buscando la billetera para ver si se llena de billetes. Ese aparato estatal es un acumulado de historias que tiene que ver con la dominación social, con las élites”, expresó Petro.



El mandatario también habló sobre la diplomacia: “Corresponde a la creencia que la representación, por ejemplo, diplomática de Colombia solo puede pertenecer a los herederos de los esclavistas. Por eso el principal rival del Estado, del Gobierno está en su interior, es un enemigo interno”.



El presidente colombiano aseguró que en muchos casos, las iniciativas y proyectos que pretenden ejecutar un cambio no pueden ser implementadas así el mismo presidente las quiera hacer, esto por las normativas.



“Representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas que al final producen en concreto que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera, eso es lo que vamos a vivir”, afirmó Petro.



Lea además: 'Iván Márquez' está "consciente" y "lúcido", según reveló el comisionado de Paz, Danilo Rueda



Durante su intervención, el presidente les manifestó a las comunidades indígenas su apoyo frente al ideal de construir un territorio con progreso para todas las poblaciones diversas colombianas.



“Estamos diciendo que es pueblo el que manda, que no es el presidente, que no son sus ministros, que el Congreso tendrá que aceptar que en el proyecto de ley que se vuelva ley de la República, la Colombia potencia mundial de la vida es la voz del pueblo decidiendo, es un pueblo que manda sobre quienes están armados hoy”, afirmó Petro.



Finalmente, el mandatario le propuso a la minga indígena fortalecer el Consejo Interétnico, hacer la paz en el Cauca, la justicia social e interétnica, proceso en el que deberá haber participación de las comunidades.