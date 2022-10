Canciller Leyva propone a la ONU conferencia mundial de países consumidores de droga

El canciller Álvaro Leyva presentará formalmente a la ONU la propuesta de crear una reunión en la que se convoquen a los países consumidores de droga para hablar y tomar acciones frente al flagelo.



La propuesta se conoció en la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas Farc, en la cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro participó por primera vez este miércoles.



El informe fue presentado en medio del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, en presencia del ministro Álvaro Leyva, y la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata.



El Canciller rechazó y catalogó de "maldito" el negocio del narcotráfico que ha representado negativamente a Colombia ante el mundo y que tanto ha afectado a las poblaciones a nivel global.



“Es que es harta la violencia que provoca en la patria colombiana el maldito negocio del narcotráfico. La demanda incontrolada internacional por razones del vicio no nos deja estar tranquilos. Siembra muerte, desolación. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, es también violento”, dijo.



“La convocatoria de una conferencia mundial de países consumidores de droga, de alucinógenos, con el propósito de que tomen conciencia y medidas colectivas para solventar un problema que no puede derivar en la muerte del más débil de la cadena de un sucio negocio que termina cegando vidas, en su mayoría, de inocentes”, agregó Leyva.



Además, manifestó que la propuesta ya se la comentó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien le indicó que Colombia debería presentarla formalmente.



Durante su intervención, el Canciller destacó los esfuerzos del Gobierno de implementar el acuerdo de paz y de seguir buscando acuerdos que permitan que en Colombia cese la violencia, la desigualdad, la pobreza, generadas por la guerra.



“Ha querido entender el presidente Petro que llegó una hora especial para Colombia: la hora de la paz total y la hora de la paz más allá de nuestras fronteras. Ardua pero hermosa la tarea pendiente”, afirmó el Ministro.