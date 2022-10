Detalles: así sería la reestructuración de la Presidencia que propone el Gobierno Petro 

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, dio a conocer la restructuración de la Presidencia de Colombia para el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro.



De 12 Altas Consejerías que habían, a futuro, cuando se apruebe la restructuración, únicamente quedarán cuatro que no serán Altas Consejerías, sino simplemente Consejerías.



Las cuatro finales son: la Consejería de las Regiones, que lidera Luis Fernando Velasco; la de Paz, del comisionado Danilo Rueda; de Derechos Humanos, que aún no ha sido nombrada la persona; y se creará una nueva que se llamará Reconciliación.



Las Consejerías que se mantienen, por ahora, pero que harán tránsito son: Consejería para la Equidad de la Mujer que pasará a la Vicepresidencia y a futuro al Ministerio de la Igualdad, la Consejería de Prensa pasará a ser una Secretaría, la Consejería de Juventudes pasará también al Ministerio de la Igualdad y la Consejería de la Niñez pasará a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



Le puede interesar: ¿Tarifa del Soat sí bajará? La contradicción entre el presidente Petro y el MinTransporte



Las Consejerías que serán eliminadas totalmente son: Consejería de Estabilización y Consolidación, de Transformación Digital, de Comunicaciones, de Atención a la Población Migrante, de Competitividad y Gestión Pública Privada, de Seguridad Nacional y la de participación de Personas con Discapacidad.



Los enfoques de las Consejerías que fueron eliminadas se tratarán en diferentes entidades y Ministerios.



Frente a los cargos principales de la Presidencia, el director del Dapre pasará a ser secretario General de la Presidencia, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, pasará a ser jefe de Despacho Presidencial y la Secretaría Jurídica se mantiene sola.



La Secretaria General, de Lizcano, tendrá a cargo la subdirección general, la Secretaría Transparencia, las Consejerías y la Unidad de Seguimiento e implementación que será creada con la intención de hacerle seguimiento a las propuestas y proyectos que cumpla la administración Petro.



La jefe de Despacho Presidencial Sarabia tendrá a su cargo la Casa Militar, el jefe Protección del presidente, la Jefatura de Discursos, la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano y la Consejería de las Regiones.



El director Lizcano aseguró que la transformación deberá ser presentada y aprobada por Función Pública y el Ministerio de Hacienda, proceso que según el Dapre, no tardaría más de tres semanas.



Además, aseguró que la transformación es un modelo más eficaz, sencillo y eficiente, reiterando que serán el Gobierno más austero y eficiente que han tenido los colombianos.



“El ahorro de este año en solamente temas de funcionamiento es de $10.686 millones, en el 2024 son $11.221 millones, en el 2025 $11.782 millones, es decir, en el cuatrienio el ahorro por solo en funcionamiento es de $46.060 millones”, expresó Lizcano en declaraciones.



Y reiteró: “En el tema de inversión, esto es lo que tiene que ver fundamentalmente con cargos, el ahorro de este año es de $13.000 millones. En total de este año, el ahorro es de $23.000 millones entre inversión y funcionamiento y el ahorro del próximo año es, entre inversión y funcionamiento, de $83.000 millones”.



La planta actual del Gobierno tiene 950 cargos, esta se reducirá a 870, los cargos que fueron reducidos corresponden a puestos que tenían altos sueldos y no correspondían a cargos necesarios para la Presidencia.



Finalmente, además de la reducción, el Gobierno informó que le aumentará el sueldo en un 10% a las personas que no ganan más de los Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV).



“A todas las personas que ganan menos, que son 225 servidores públicos de la Presidencia, que ganan menos de dos salarios mínimos legales les vamos a aumentar el salario en un 10% para que todas las personas que están en la parte asistencial, secretarias, personas que atienden los servicios del presidente, el asistencial, auxiliares del servicio”, explicó Lizcano.