Las puyas y cuestionamientos del presidente de Fenalco a Petro por ausencia en su congreso

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, mostró su molestia ante la ausencia del mandatario Gustavo Petro en Nexos, el Congreso Nacional de Comerciantes que se realiza este jueves y viernes en Cartagena.



Durante su discurso, Cabal criticó que el mandatario colombiano hubiera confirmado que iba a estar presente en el Congreso, pero que a última hora haya cancelado su asistencia. Además, tiró un par de puyas al Presidente porque, según dijo, el evento se iba a realizar en septiembre, pero lo aplazaron para esta fecha para que Petro pudiera estar presente.



"Lamentamos la ausencia del señor presidente y la lamentamos especialmente porque en el marco del Congreso, que se realiza en septiembre, tuvimos la petición de postergarlo debido a que el presidente se iba a encontrar en Naciones Unidas", mencionó Cabal.



Sin embargo, las criticas de Cabal no se quedaron solo en la ausencia del presidente Petro, sino que también se refirió al contenido de la Reforma Tributaria y la Reforma Laboral. Durante su intervención, además, aprovechó para lanzarle varias pullas al Gobierno.



Incluso, el Presidente del Fenalco manifestó que los comerciantes requieren que el Gobierno le preste más atención a sus requerimientos, por lo cual, fue enfático en que "si al comercio le va bien a la economía le va bien, pero si al comercio le va mal, ojo, a la economía le va mal".



"Muchas veces nos referimos a los empresarios del país como si fueran los grandes oligarcas de la Nación y eso no es cierto: lo que tenemos son empresarios trabajadores, pujantes, de todos los tamaños", dijo.



Cabal aprovechó también para hacerle reparos a la Reforma tributaria y, en medios de sus cuestionamientos, se refirió a lo que el sector en el que trabaja le aporta al avance del país.



"Si el Gobierno quiere $25 billones, no todo tiene que ser con impuestos. No podemos decir que el comercio no genera valor agregado. Si generar el 25 % de los empleos no es darle valor a la economía del país entonces, ¿dónde está el valor agregado de la economía del país?", precisó.



Aunque Petro no fue, en representación del Gobierno asistieron el ministro de Comercio, Germán Umaña, y el ministro del Interior, Alfonso Parada, quien fue el encargado de excusar al Presidente ante el gremio de comerciantes.



Al respecto, el ministro Prada dijo que el Mandatario tiene alta estima por los comerciantes, por lo cual, no solo se disculpó por la ausencia de Petro, sino que explicó que había cancelado su asistencia porque no alcanzó a cumplir toda la agenda del miércoles y le tocó solucionar este jueves.



"Llegue antes que el presidente de Fenalco y lo recibí y me dijo: ‘caramba es que Petro no nos quiere’ y yo: no. Los quiere mucho. Bajo ninguna circunstancia lo entiendas como una señal de desafecto