¿Quién es el "enemigo interno"?, el presidente Petro salió a aclarar sus fuertes declaraciones

Un intenso debate surgió en torno a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Caldono, Cauca, en donde aseguró que uno de los mayores enemigos del Gobierno es interno y no deja llevar a cabo proyectos como el de la compra de tierras a Fedegán.



“El primer obstáculo de un Gobierno es su propio interior, sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas durante décadas por personas que pertenecen o pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo”, expresó el mandatario en medio de la clausura de la Minga Política y Cultural.



Algunos sectores aseguraron en redes sociales que el presidente se estaba refiriendo al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró que no es posible comprar las tierras con bonos TES como lo propuso Peteo.



Frente a los rumores, el mismo presidente aclaró el comentario en Twitter, al periodista de Semana Yesid Lancheros.



“Deja de sembrar cizaña Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.

Deja de sembrar cizaña Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. https://t.co/kxnYTwCqyw — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2022

A la defensa del presidente se han unido diferentes líderes cercanos al Gobierno. El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, criticó la manipulación de información.



“Enemigo es: un medio que tergiversa en vez de contextualizar. Un medio que manipula en vez de informar. Un medio que necesita que la gente piense de acuerdo con los intereses del dueño de ese medio. Un medio que edita la verdad para distorsionarla. Un medio sin responsabilidad social”, expresó Petro.



Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López, afirmó: “Un enemigo es pensar que todos tenemos que pensar igual, que cualquier pensamiento contrapuesto es sinónimo de conflicto o discriminación. Cómo país debemos dejar ese enemigo atrás para construir en la diferencia y en el respeto de todos y todas”.



La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, afirmó: “Un enemigo es la desinformación a la que hoy está expuesta la ciudadanía. Algunos sectores mienten y manipulan con el único objetivo de crear caos y miedo. Les cuesta hablar con la verdad, resaltar lo bueno que está pasando en el país”.



En la oposición, por el contrario, criticaron las palabras del presidente. El líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo: “Un enemigo es el uso de términos como: responsabilidad social para solapar las salidas dictatoriales de Petro y darle vía libre a la persecución a todo el que se atreve a señalar malas prácticas”.



La senadora del Centro Democrático Paola Holguín expresó: “Un enemigo es al que solo le sirve la prensa cuando lo adula”.