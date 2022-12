Colombia y EE.UU. anuncian conferencia latinoamericana sobre migración

Colombia y Estados Unidos continúan fortaleciendo su relación bilateral. Así quedó claro después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. El encuentro duró cerca de una hora en la Casa de Nariño.



En la reunión con el presidente Petro participaron la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



A continuación, el secretario Mayorkas se reunió en el Palacio de San Carlos con el canciller, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y el embajador de Estados Unidos encargado en Colombia, Francisco Palmieri.



En ambos encuentros el tema principal de la reunión fue la migración y la cooperación que han tenido Colombia y Estados Unidos para enfrentar ese fenómeno que, según ambos países, debe ser trabajado por todo el continente.



“Una conversación realmente importante en términos generales y venimos de hacer un trabajo conjunto con el equipo de la Cancillería, con el Ministro del Interior, estaba presente el Ministro de Defensa”, expresó el ministro Leyva.



Para continuar afrontando dicho fenómeno, Colombia convocará un encuentro regional para establecer medidas y acciones frente a la migración.



“Se va a convocar en el primer trimestre del año entrante una conferencia latinoamericana que toca con el tema de migración, conferencia que entiende perfectamente e involucra intereses de Estados Unidos que en su conjunto se quieren llegar”, expresó el canciller.



Por su parte, el político norteamericano destacó la gestión de Colombia y aseguró que deben continuar buscándose soluciones conjuntas.



“Orgulloso de que Colombia haya tomado el liderazgo en la región para abordar lo que no es un desafío exclusivo para Estados Unidos, que no es exclusivo para Colombia, sino es realmente un desafío hemisférico, la migración”, expresó Mayorkas.



Mayorkas además manifestó que Estados Unidos continuará muy comprometido con el apoyo para afrontar la crisis migratoria.



“Este es un desafío regional y requiere una solución regional y en lo que acordamos hoy es reunirnos todos y asegurarnos de que todos participen en desarrollar y ejecutar una solución para lo que se denomina un desafío colectivo, tenemos que respetar los derechos humanos de los individuos que buscan refugio”, explicó Mayorkas.



Y el canciller Leyva manifestó: “Para establecer una reglas de juego de acatamiento de todas las partes que vayan a concurrir”.



En la reunión también se abordó el tema de los colombianos residentes en Estados Unidos y las posibilidades de mejorar su situación en el país y que el Gobierno del presidente Joe Biden establezca mecanismos para su regularización.



Actualmente el Gobierno estadounidense estudia la solicitud de Colombia de que les sea permitido a los migrantes colombianos en ese país acogerse al programa humanitario Salida Forzada Diferida, en inglés Deferred Enforced Departure (DED), la decisión podría darse a conocer en aproximadamente un año.