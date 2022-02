Vicepresidenta desmiente llegada a Colombia de 6.000 venezolanos deportados de EE.UU.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que a territorio colombiano estén llegando ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos.



Ramírez se refirió al tema luego de que en las últimas horas se difundió la información que aseguraba que Colombia había empezado a recibir los primeros migrantes venezolanos de un grupo de cerca de 6.000 que estaban ilegales en EE.UU. y habían sido expulsados de ese país.



En diálogo con Caracol Radio, la Vicepresidenta manifestó que aunque sí es cierto que los gobiernos colombianos y estadounidenses han tenido conversaciones al respecto, por ahora no es cierta la información porque no existe ningún acuerdo firmados entre ambas naciones.



"No es cierto que haya un acuerdo firmado por mí, ni por nadie para recibir a este grupo de venezolanos, además, nunca se ha hablado

de 6.000 personas. EE.UU. sí nos planteó como una hipótesis que colombianos que estaban ingresando ilegalmente a su país que ellos los deportarían y en eso estamos de acuerdo, si son colombianos claro que los deportan a su país de origen", mencionó Ramírez.



De igual manera, explicó que Estados Unidos también planteó la posibilidad de que a territorio colombiano lleguen los venezolanos deportados que fueron acogidos en Colombia por el Estatuto, pero dijo que es un tema que aún se encuentra en discusión y que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de aprobación por parte del Gobierno Nacional.



"Si son venezolanos a los que se les brindaron las garantías del Estatuto de Protección Temporal con el cual pueden estar 10 años en el país hemos dicho que sí, pero hay que mirar caso por caso. Hemos dicho que cualquier venezolano con el Estatuto que vayan a deportar le miraremos su caso porque si no quieren estar en Colombia no podemos obligarlo a que así sea", comentó la Canciller.



Entre tanto, puntualizó en que de contar con el Estatuto y ser deportados por estar ilegalmente en Estados Unidos, los migrantes venezolanos tienen la opción de "estar 10 años en el país y si acá no tienen ninguna violación a la ley pues acá pueden estar".