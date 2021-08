Variante Delta del covid-19 sería dominante en Colombia en octubre

La variante Delta del covid-19 sería dominante en el país para el mes de octubre, según las estimaciones del Gobierno, dijo este sábado Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud.

Tal variante ya ha sido identificada en tres regiones del país: Valle del Cauca, Bogotá y Santander. Y aunque Delta se identificó en casos importados, ya empezaron a aparecer casos de transmisión comunitaria.



"Casi todos llegaron de fuera del país, pero ya tenemos dos en los que no hay contacto de la persona que contagió, lo que significa que hay virus circulante en la comunidad", dijo.

El primer caso de esta variante fue detectado el 24 de julio en Cali; cuatro más se confirmaron el 4 de agosto en Bogotá y, un día después (5 de agosto) la Secretaría de Salud de Bucaramanga registró el primero en su ciudad.



Lea también: Agotadas vacunas de Sinovac para segunda dosis en Cali este sábado



El viceministro sostuvo que su proporción en las calles aún es pequeña en comparación con otras. "Lo sabemos porque Bogotá hizo 300 estudios genómicos y de todos esos solo encontró cuatro casos Delta, lo que muestra que la proporción sigue siendo baja", dijo.

Según Moscoso, esto indica que el país aún puede prevenir escenarios complejos como los que han vivido otros países, pero debe hacerlo de forma acelerada. "Se estima que la variante original de covid-19 tiene capacidad de contagiar a 2.2 personas; Alfa y Gamma entre 4 y 5 personas, pero Delta puede infectar a 8 o más. A ese ritmo, nosotros prevemos que en septiembre la variable empezará a tener una participación mayor y en octubre ya podría ser la variante dominante", explicó.



Con esos niveles de transmisión y exposición sin vacunación la tasa de crecimiento puede ser muy rápida. "Actividades que antes no eran tan riesgosas, como quitarse el tapabocas para compartir un café en un espacio cerrado por 2 minutos, ahora serían suficientes para contagiarse", advirtió.

Esto genera un riesgo muy grande para las personas sin vacunar y especialmente para aquellos adultos mayores con comorbilidades que no han accedido al biológico.



Le puede interesar: España extiende la cuarentena obligatoria para viajeros colombianos



En este punto, Luis Alexander Moscoso reiteró que la vacunación será la clave. "Si nos vacunamos y las personas con comorbilidades entienden su riesgo, puede que tengamos un cuarto pico de casos, más no un cuarto pico de hospitalización y pérdidas de vidas. Y si vamos más allá y somos responsables extremando las medidas de bioseguridad, puede que incluso no tengamos cuarto pico", señaló.



Pero para que esto sea posible, las medidas deben implementarse desde ya. "Hay que recordar que la inmunidad se adquiere 14 días después de la segunda dosis, por eso tenemos que vacunarnos de forma acelerada, igual que intensificar el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del tapabocas en espacios cerrados. Solo así nos protegeremos y lograremos minimizar el riesgo", concluyó el funcionario de la cartera de Salud.