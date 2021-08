Agotadas vacunas de Sinovac para segunda dosis en Cali este sábado

Las vacunas de Sinovac para segunda dosis se agotaron este sábado en Cali y se espera que más dosis sean enviadas la próxima semana por el Ministerio de Salud.

Así lo reportó la secretaria Miyerlandi Torres, quien indicó que "no hay ningún inconveniente si se alarga el tiempo de la segunda dosis, la vacuna no pierde eficacia, no pierde efectividad, así que pido un poco de paciencia, la próxima semana estaremos recibiendo las segundas dosis para la población que lo necesita".

En meses anteriores, el Ministerio de Salud ha indicado que las vacunas no pierden efectividad si se retrasan algunos días las segundas dosis.

En los estudios de fase II de la vacuna de la farmacéutica Sinovac se observó que los anticuerpos medidos eran mayores a los 28 días después de la primera dosis, en comparación del esquema que aplicaba la segunda dosis a los 14 días; posteriormente los estudios de FASE III demostraron que la protección lograda por la vacuna era significativamente mayor cuando la segunda dosis se aplica a partir de 21 días de la primera en comparación con la aplicación antes de 21 días, dijo en su momento Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Minsalud.



Así mismo sucede con otras vacunas producidas en una plataforma de virus inactivados que suelen tener tiempo de aplicación entre dosis mayores a un mes.