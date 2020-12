Vacunación y crisis económica, los retos en el 2021 por la pandemia del covid-19 en el país

Erika Mantilla

En el 2021 el presidente Iván Duque y su gabinete tendrá que dar continuidad a las acciones para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19. La emergencia sanitaria que sorprendió al mundo coincidió con una ola de protestas en Colombia con las que los ciudadanos exigían mayores beneficios sociales y reformas profundas.



En medio de críticas, el mandatario coordinó las medidas para contener la propagación del coronavirus y mitigar los efectos de la pandemia en materia económica y muchos otros indicadores sociales.



Pese a que el 2020 pronto quedará atrás, el covid-19 sigue afectando la salud de las personas, por lo que son muchos los retos que tendrá el Jefe de Estado.



Algunos analistas en que el 2021 podría ser el año de Iván Duque ya que llegará con mayorías en el Congreso para gestionar la agenda legislativa que proponga, un clima favorable en medio de la expectativa por la vacuna contra el covid-19, que se empezaría a aplicar en febrero.



También lo favorece su cercanía con los órganos de control: la Procuraduría, donde está la exministra de Justicia, Margarita Cabello; la Fiscalía, bajo la dirección del exconsejero presidencial para los Derechos Humanos y amigo personal, Francisco Barbosa; y la Contraloría, con Carlos Felipe Córdoba, no tan cercano como los otros dos, pero con quien tiene una buena relación.

Lea además: Los buenos pronósticos de Mincomercio para el 2021: "economía crecería 5 %"

El analista Carlos Andrés Arias Orjuela asegura que Duque logró un ‘hit’ en gobernabilidad para el próximo año teniendo a los entes de control de su parte y al Congreso, lo que significa que en medio de la pandemia fue un buen año para él.



"¿Por qué hizo un buen año? Básicamente porque el foco social estuvo alrededor del surgimiento de la pandemia, de los primeros brotes, de la crisis, del declive económico que suscitó. La pandemia hizo que la gente le perdiera foco a toda la gestión de gobernabilidad, entendida desde el poder que tiene el Ejecutivo", agrega.



Para el experto, Duque logró sacar adelante el año conectándose con la ciudadanía, manejando bien su gestión de comunicación al inicio de la pandemia, pese a que hubo momentos en los que los mandatarios locales lograron ir un paso adelante, dejando la sensación que de que le estaban marcando la pauta al presidente.

Seguridad

Arias señala que la seguridad será uno de los temas que tendrá pendiente el presidente debido a que en esta materia no le fue bien en todo el 2020 , caracterizándose por ser un año de grandes masacres, asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. “El regreso a los años del miedo, aunque tiene una parte de responsabilidad en los mandatarios locales”, agrega.



Y es que según el último reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante este año, con corte al 25 de diciembre, se registraron 89 masacres en todo el país en 62 municipios de 23 departamentos.



Sin duda, este será uno de los grandes desafíos para el presidente, teniendo en cuenta que los organismos internacionales también han pedido al Gobierno explicaciones sobre el recrudecimiento de la violencia en ciertas regiones, en medio de la pandemia por el covid-19.



En ese sentido, el columnista Pedro Viveros agrega que el desafío será el de siempre en el país, porque Colombia históricamente ha tenido problemas con el respeto a la vida.



Enfatizó que el mayor reto estará en hacer que en los territorios haya desarrollo y que se consolide lo acordado en el proceso de paz con las Farc. "Estos problemas no nacieron con Duque y ,por lo que se ve, no van a terminar con él".

Vacunación contra el covid-19

El presidente y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron que en febrero del próximo año empezaría en el país la vacunación masiva contra el covid-19. Sin embargo, para el mandatario aún es un reto lograr que el cronograma se cumpla.



También debe asegurarse de adquirir el resto de inmunizadores que falta para lograr lo que se conoce como la inmunidad del rebaño, que solo se alcanzará vacunando al 70 % de los ciudadanos.



Pese a que la mayoría de los colombianos celebró el anuncio de la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, las críticas en ese sentido no paran y muchos afirman que Colombia hizo la adquisición de los inmunizadores tarde, teniendo en cuenta que varios de los países de la región ya iniciaron el proceso de inmunización o lo harán en las próximas semanas.



El analista y columnista John Mario González dice que este aparente atraso del país en el inicio de la vacunación masiva podría seguir generando problemas económicos, debido a que no se podrá volver a una situación regular mientras permanezca la amenaza para la salud generada por el covid-19 .



No obstante, destaca que debido a la pandemia, el mandatario va a tener un presupuesto histórico para ejecutar, pese a que los niveles de endeudamiento del país también serán elevados. Sin embargo, también destaca que esto le permitiría al presidente tener un margen de gobernabilidad debido a que podrá realizar asistencia social en medio de la situación generada por el covid-19.

Economía

Para Pedro Viveros, durante los últimos meses, el presidente ha logrado recuperar las cifras de desempleo que estaban antes del covid-19, lo que significa un avance en la gestión, pero asegura que sigue siendo una de los grandes retos del mandatario para el 2021.



"Si el Presidente logra bajar la tasa de desempleo a menos de lo que estaba antes de la pandemia, se puede decir que salvo los muebles, pero si la deja igual a lo que la tenía antes de la pandemia , uno podría decir que queda en tablas porque entrega el país como lo encontró", agrega.



En este aspecto, el mandatario también tiene la tarea de sacar adelante reformas fiscales que le permitan al país recuperar la economía, que decreció a niveles históricos en medio de los cierres prolongados de la economía, como medida para contener la expansión de virus en el territorio nacional.



Otro reto

​

El próximo año será clave para definir las elecciones del 2022, por esta razón, el mandatario tiene en sus manos la posibilidad de apalancar una eventual candidatura del Centro Democrático, partido al que está adscrito y que se alimentará de la forma como le vaya hasta que finalice la pandemia y el periodo de gobierno.

Lea además: Los buenos pronósticos de Mincomercio para el 2021: "economía crecería 5 %"