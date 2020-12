Álvaro José Carvajal Vidarte

En medio de un año difícil para la economía nacional por cuenta de la pandemia del covid-19, el Gobierno Nacional mantiene el optimismo en las cifras de los últimos tres meses en el país, que dan cuenta de una recuperación paulatina de algunos indicadores.



Ese optimismo se ve reflejado en el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien sostiene que desde el mes de septiembre se ha evidenciado un mejor comportamiento en los indicadores de los sectores que él preside.



En entrevista con Colprensa, Restrepo señaló que el próximo año vendrá cargado de retos, pero también de la oportunidad para que el país vuelva a la senda de crecimiento que traía antes de la pandemia, con un crecimiento cercano al 5 %.



¿Cómo avanza el proceso de recuperación de la economía?



El año no ha sido fácil por el impacto generado en varias de las cifras del sector, porque la pandemia llevó a tomar decisiones dolorosas, como el cierre de la actividad productiva, pero empezamos a ver desde el mes de septiembre un mejor comportamiento.



El Dane reportó en abril que el 30 % de las empresas estaban en operación normal, ya en octubre era del 89 %, las ventas del comercio minorista en octubre estaban creciendo con respecto a octubre del año pasado, y eso también se refleja en las cifras de confianza que publica Fedesarrollo, que dejan ver una recuperación en forma de V del comercio.



Sin duda alguna ha sido protagonista de esto los días sin IVA, pero también todo el esfuerzo que se ha venido haciendo para recuperar la actividad.



¿Cómo ve el comportamiento de la industria y el turismo, que todavía no muestra cifras positivas?



En materia industrial, todavía en el mes de octubre teníamos un resultado negativo de 2,7 %, pero llegamos a tener -36 % en abril; y se nota un comportamiento también en forma de V en la producción industrial, que espero que con la reactivación del comercio empiece a mover de nuevo las cifras en positivo a partir del próximo año. Esa es una buena noticia.



El sector que obviamente se va a demorar más en reactivarse es el turismo. En abril, la tasa de ocupación era del 8 %, ya en octubre del 26 % y en diciembre va a ser mayor, esperando que llegue por el orden del 30 % al 35 %, lo que significa que hay un proceso de recuperación en materia turística, que obviamente será mucho más gradual, pero que se está dando en este momento.



¿Cómo viene la dinámica de las exportaciones en medio de la pandemia?



Al mes de octubre teníamos una caída en las exportaciones de bienes del orden del 23 %, pero a pesar de eso, las exportaciones del agro y agroindustriales están creciendo con respecto al año inmediatamente anterior, lo que significa que esos esfuerzos que hemos venido haciendo para hacer diplomacia comercial, sanitaria, para copar mercados, están dando resultados y lo están haciendo, además, en sectores como por ejemplo los arándanos, que están creciendo al 462 %, los cítricos o la carne, en medio de una pandemia, que naturalmente no es fácil.

Usted menciona que la recuperación del sector de comercio ha visto buenos resultados gracias a las jornadas del Día sin IVA y otros programas. ¿Qué balance dejan hasta el momento estas campañas?



La estrategia ‘Madrúgale a la Navidad y Compre lo Nuestro’ ha sido fundamental para que el comercio esté creciendo por encima del año pasado. Lograr que en un año de pandemia crezcamos así, es un logro súper significativo que se ha logrado con la estrategia del Black Friday, la estrategia del tercer Día sin IVA, eso generó dinámica de demanda.



En segundo lugar, me parece que fueron muy valiosos los dos ‘Gran Finde’ que hemos tenido, porque significó ventas por más de 0,3 billones de pesos para el sector del turismo y lo estamos viendo, los colombianos están visitando el país, están recorriendo su país, están conociendo sitios que no conocían y eso es muy valioso, porque ese turismo reactiva la economía regional, me parece que ahí también tiene un resultado bien importante.

"En el 2021 el proyecto de ley de emprendimiento, que ayudará a reducir los costos de emprender y tener acceso de las Mipymes a las compras públicas será clave para las regiones". José Manuel Restrepo ministro de Comercio, Industria y Turismo.

¿Existe temor que las nuevas medidas que se están tomando en varias regiones del país frenen esa reactivación?



Las medidas restrictivas claramente afectan al sector del comercio, pero hay que ser muy cuidadosos en las formas y en el tipo de medidas que se adoptan, pero naturalmente tenemos que ser absolutamente conscientes de que la prioridad siempre ha sido la vida, por eso lo que sí es importante es la disciplina ciudadana. Lo que estamos viendo es que algunas de estas cifras de inquietud se generaron como resultado de la fiesta privada, de la disciplina ciudadana, allí es donde se necesita actuar con más fuerza en este momento. También desde las perspectivas del sector empresarial, de la responsabilidad que significa aplicar los protocolos de seguridad, hacer cumplir los aforos adecuadamente.



Si nosotros somos capaces de sortear el impacto de la pandemia con responsabilidad empresarial y disciplina ciudadana, no vamos a tener un inconveniente mayor en materia económica.



¿Cuáles son los retos que vienen para el país el próximo año en materia de recuperación?



El 2021 es el año de la esperanza, es el año en el que los colombianos vamos a tener la oportunidad de recuperar la senda del crecimiento, vamos a crecer por encima del 5 %, el comercio va a estar creciendo, la industria va a estar creciendo, el turismo se va a aproximar a las cifras que tenía anteriormente, seguramente no crecerá al mismo ritmo, y en la medida que le pongamos responsabilidad empresarial y disciplina ciudadana, vamos a tener un año de recuperación de la economía colombiana que va a contribuir a recuperar parte del empleo que se perdió este año. Ya se han recuperado 4,7 millones de empleos, nos falta un poco más de millón y medio, entonces vamos a seguir haciendo la tarea para superar ese impacto que tuvo la situación de pandemia en el país.

¿Cuál es la estrategia para afrontar esos retos de tener un crecimiento cercano al 5 %?



Al próximo año le estamos poniendo cuatro motores: el proyecto de ley de emprendimiento, que es un instrumento para reducir los costos de emprender y tener más acceso de la Mipymes a las compras públicas para mejorar formas de financiación; el proyecto de Ley de Turismo, que tiene incentivos clarísimos en materia tributaria y no tributaria, para poder proyectar un turismo sostenible, más competitivo; el acuerdo con el Reino Unido, que preserva casi 500 millones de dólares en exportaciones; y la puesta en marcha del acuerdo con Israel, que ayuda para la innovación.



Eso los llamo los cuatro motores, que además se lograron en tiempo récord, en cuatro meses tres proyectos de ley aprobados por mayorías absolutas en el Congreso de la República, pero además yo veo que hay por lo menos seis palancas que creamos en este año.



¿En qué consisten esas seis palancas para la reactivación?



Por un lado están las zonas francas, que ya tienen su borrador de decreto nuevo, un instrumento muy importante para ser renovado completamente, fortaleciendo la zona franca, que es para generar empleo y exportaciones. También acabamos de hacerle ajustes a las zonas económicas y sociales especiales, para las zonas de frontera, que buscan incrementar además de los sectores tradicionales de agroindustria, industria y comercio, los servicios en hotelería y servicios en salud.



Tercero, el decreto de proyectos específicos turísticos para atraer inversión e infraestructura turística y simplificada. Cuarto, el nuevo decreto de Plan Vallejo, que simplifica completamente el modelo de este plan en el país y por allí está exportándose el 41% de las no mineras; quinto, la estrategia de relocalización de empresas que lideramos con Procolombia.

Más liderazgo



¿Cómo aprovechar ese liderazgo con la presidencia pro tempore en la Alianza del Pacífico?



Es un hecho histórico que Colombia simultáneamente asuma la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, de la Alianza del Pacífico, Prosur y la presidencia de la Asamblea del BID. Nunca antes en América Latina un país tenía todas estas confluencias simultaneas de liderazgo regional.



Va a ser una gran oportunidad, porque la Alianza del Pacífico es la octava economía del mundo ahora, porque es el 41 % del PIB de la región y porque estamos tomando decisiones muy importantes: terminar con la negociación con Singapur, avanzar a que Ecuador sea un miembro pleno, fortalecer lo que llamamos el mercado regional, lograr armonización regulatoria en fármacos, cosméticos, en aseo; avanzar en una agenda ciudadana de cara al emprendimiento, de cara a la igualdad de género, mejorar todo el tema de compras públicas y de comercio electrónico al interior de la Alianza del Pacífico y avanzar en una serie de compromisos en sostenibilidad ambiental. A eso le agregamos una agenda Mipyme.