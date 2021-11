El representante a la Cámara, Ricardo Ferro, radicó éste miércoles un proyecto de ley por medio del cual se busca que la vacunación contra el covid-19 sea obligatoria para todos los colombianos.



Para el representante, quien fue el autor de la ley que avaló que la aplicación de la vacuna fuera gratuita en el país, este es un tema de salud pública que involucra a todos los colombianos.



Incluso, Ferro señaló que “una persona que no se vacuna, es un asesino en potencia, por cuanto puede contagiar a otro ser humano que puede terminar perdiendo la vida por cuenta de este contagio”.



Uno de los argumentos del congresista es que mientras gran parte de los ciudadanos ya se encuentra en una etapa de refuerzo, hay otros que ni siquiera han empezado su esquema de vacunación y esto generaría diferentes riesgos en materia de salud pública, como un nuevo pico y confinamientos.



Según destaca el Representante, el proyecto que plantea incluso llevaría que se implemente una especie de confinamiento para quienes decidan no aplicarse el biológico, es decir, que estas personas no podrían concurrir en espacios públicos.



Recordó que una vacuna le cuesta al gobierno cerca de $ 260.000, mientras que cada día en la UCI de un paciente con Covid-19 cuesta más de ocho millones de pesos, sin que eso implique que se le garantice que se le va a salvar la vida.



Ferro planteó, además, que esta medida no sería discriminatoria, porque para eso se puede relacionar con las vacunas para menores de edad, que sin importar las condiciones, creencias o religión del paciente deben ser aplicadas.



Finalmente, el Congresista sostuvo que este proyecto de ley exceptuaría a las personas que por disposiciones médicas no se les pueda aplicar la vacuna.