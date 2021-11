Proyecto que buscaba regular la eutanasia en Colombia se hundió en el Congreso

El proyecto de ley que buscaba regular y reglamentar la eutanasia en Colombia se hundió este martes en la Cámara de Representantes.



Con 65 votos a favor y 78 en contra, los congresistas se opusieron, por tercera vez, al intento legislativo que pretendía establecer las disposiciones para que una ley habilitara la posibilidad, a los pacientes terminales, de acceder al derecho a morir dignamente mediante la muerte médicamente asistida.



Tras un debate en el que se recalcaron posiciones fundamentadas en principios religiosos para el respeto a la vida y otras que pedían el derecho a la muerte digna, los congresistas decidieron negar la proposición que buscaba darle un segundo debate a esta iniciativa.



"El Congreso se niega de nuevo a regular este derecho que es fundamental y que la Corte Constitucional desde hace más de 24 años así lo ha reconocido. Por tercera vez se hunde la eutanasia, se le dice no a las libertades de los colombianos a que puedan decidir con autonomía el destino de su propia existencia.", dijo el representante Juan Fernando Reyes Kuri, autor del proyecto.



Reyes Kuri se refirió a los argumentos de quienes votaron en contra del proyecto y aseguró que, aunque respeta las decisiones de todos los congresistas, sí pide respeto por las libertades de las personas que desean decidir sobre su muerte.



"Este no es un proyecto que obligara a nadie a practicarse la eutanasia, simplemente permitía que quienes quieran acceder a ella lo puedan hacer. Yo respeto la decisión de mis colegas, que cada quien quiera creer en lo que quiera, que decida sobre su vida como quiera, jamás juzgaré la posición de cada uno de mis colegas", dijo Reyes Kuri, quien aseguró que continuará luchando por lograr que se reglamente este proyecto.



Cruce de opiniones

En medio del debate con el que se buscaba habilitar la posibilidad de aplicar la eutanasia a los pacientes en condición terminal en el país, varios congresistas recalcaron su apoyo al proyecto de ley, mientras que otros recurrieron a sus posturas religiosas para oponerse a este.



Uno de ellos el representante Armando Zabarain, quien manifestó que "mis electores leyeron el mandato de que soy creyente, por eso planteó que este proyecto es llevar a las personas al homicidio y estoy convencido que serían pocos los médicos que se atreven a hacer esto, nosotros juramos velar por la salud".



Otro de los congresista que votó negativo fue Christian Garcés, quien aseguró que "me uno a las voces que no quieren que aquí reglamentemos la manera de asesinar colombianos, y quiero respetuosamente protestar por quienes quieren callar las voces de los que seguimos principios cristianos, somos defensores de la vida".



Por su parte, el representante Gabriel Santos, quien apoyó el proyecto, señaló que "el Estado no debe seguir decidiendo sobre la vida y la autonomía de las personas! Es momento que el Congreso regule la eutanasia y deje de lado tantos moralismos. Nuestro deber es ser garantistas y no limitantes de las libertades del ser humano".



"En julio de 2018 hicimos un juramento que para ninguno de nosotros fue menor, legislar para todos los colombianos. Hoy podría ser un día gris más, un día en el que, de nuevo, el Congreso se negó a reglamentar el derecho a morir dignamente", aseveró el congresista José Daniel López.