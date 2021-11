Más de 28 millones de colombianos ya tienen, al menos, una dosis de vacuna anticovid

Según el último reporte del Ministerio de Salud, el sábado 13 de noviembre se aplicaron en el país 319.765 dosis de vacunas contra el covid-19.



Los datos indican que desde el 17 de febrero de este año, día en que inició el Plan Nacional de Vacunación, hasta el pasado 13 de noviembre, en Colombia se han distribuido 61.195.314 dosis, de las cuales se han aplicado 51.635.894.



Por su parte, 28.166.345 colombianos ya recibieron por lo menos una dosis y 22.871.678 tienen el esquema completo.



En cuanto a la tercera dosis, según los datos del Ministerio de Salud, ya se han administrado un total de 597.871 dosis. Por el momento, esta dosis de refuerzo solo está indicada para personas con condición de alto riesgo y personas mayores de 60 años.



Las regiones con más dosis aplicadas son Bogotá, con 9.167.261 vacunas; Antioquia, con 7.369.405; y Valle del Cauca, con 4.123.889.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 13 de noviembre de 2021, 11:59 p.m.#Vacunémonos✌️ pic.twitter.com/CV5iMtgl1e — MinSaludCol (@MinSaludCol) November 15, 2021

Cali, en el 67 % de cobertura

Las autoridades sanitarias de Cali confirmaron que la ciudad llegó al 67 % del total de su población mayor de 3 años vacunada con, al menos, una dosis de la vacuna anticovid.



"Con los datos reportados a este domingo, vacunamos en los últimos nueve días 127.000 biológicos. Ayer (domingo) tuvimos un reporte de 10.000 vacunas aplicadas, un poco menos de lo que se aplicó el día sábado", indicó Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.



Gracias a lo anterior, agregó Torres, "logramos ya 1.466.204 biológicos en la ciudad de Cali para una cobertura del 67 %. Subimos durante los últimos 15 días de un 61 %, cuando iniciamos todas las estrategias de incentivos, a tener hoy un 67 %".

Cabe resaltar que aunque las autoridades se habían fijado como meta llegar al 75 % de la población vacunada este lunes, con el fin de poder aumentar los aforos en los eventos de la ciudad al 100 %, la misma no se cumplirá.



"Hay que resaltar que la meta del 75 %, que sería para este lunes, no la alcanzaríamos a cumplir; sin embargo, hemos venido trabajando, hemos insistido, hemos mejorado nuestro rendimiento y esperamos seguir así y no bajar la guardia, hasta que logremos nuestras metas y podamos cumplirle a la ciudadanía", resaltó la secretaria Torres.