Los nuevos medicamentos que han aumentado el 'arsenal' de la ciencia contra el covid

El mundo de la ciencia sigue en la búsqueda de medicinas que ayuden no solo mitigar los efectos del coronavirus sino a prevenir la enfermedad. Los avances van por buen camino tanto que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó por primera vez para la comercialización dos nuevos tratamientos para prevenir la infección del Covid-19: el aerosol ViroStop para nariz y garganta, y la vacuna Covaxin.



De acuerdo con los estudios, el ViroStop- que se presenta en forma de aerosol nasal y oral- puede tener un efecto preventivo contra la infección covid al tiempo que potencia la respuesta de anticuerpos del organismo contra el virus.



Los resultados corroboran los hallazgos de las pruebas de laboratorio y de un estudio anterior que también demostró la capacidad de este producto para reducir la excreción del virus y, por lo tanto, frenar la propagación de la enfermedad.



Fueron 189 personas las que participaron en el estudio que se llevó a cabo entre enero y mayo de 2021, en Complex Medical Clinic de Budapest (Hungría).



Según comentó uno de los líderes de la investigación, el doctor István Jankovics: “El estudio confirma nuestras pruebas in vitro (de laboratorio) de que ViroStop no solo reduce la propagación del virus, sino que puede ayudar a prevenir la infección”.



Y agregó: “La mejora de la respuesta inmunológica entre las personas con una prueba PCR negativa sugiere que el aerosol redujo la cantidad de virus en los voluntarios hasta tal punto que no pudo ser detectado por la PCR, pero el sistema inmunitario reconoció el virus y produjo el anticuerpo específico como respuesta”.



El aerosol ViroStop es fabricado por la empresa suiza Herb-Pharma AG, su combinación patentada de ingredientes activos y naturales actúa como barrera contra las infecciones y también puede aliviar los síntomas de la gripe.

Por su parte, la vacuna Covaxin, la primera desarrollada en India contra el covid, evita la aparición de la enfermedad, según un estudio publicado recientemente.



Esta biológico que ya fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud es “altamente eficaz contra el Covid-19 sintomático (...) en adultos”, resume el estudio publicado en la revista médica The Lancet, y añade que fue “bien tolerada”, sin efectos secundarios graves significativos.



Covaxin, que es producida por el grupo Bharat Biotech, se une a las vacunas anticovid de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de la OMS.



El estudio que contó con 25.000 participantes, unos recibieron la vacuna y otros, placebo, demostró que había unas tres cuartas partes menos de casos de covid en los vacunados.



Cabe señalar que estos dos medicamentos ya han sido aprobados por la EMA para ser comercializados en el mercado de la Unión Europea.

Otros tratamientos



La farmacéutica Roche y el laboratorio surcoreano Celltrion, obtuvieron la aprobación de la agencia EMA, para el uso de los antivirales que han desarrollado y se conocen como Ronapreve y Regkirona, respectivamente.



“Estos son los primeros medicamentos a base de anticuerpos monoclonales que reciben una valoración positiva (...) contra el covid”, dijo la EMA.



Asimismo, la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, anotó: “En un momento en que suben los contagios en casi todos los Estados miembros, reconforta ver nuevos tratamientos prometedores en desarrollo dentro de nuestra estrategia farmacéutica contra el covid”.



En estas terapias se seleccionan anticuerpos naturales y se reproducen de forma artificial para suministrarlos como tratamiento, generalmente con una inyección.



Las píldoras

Los antivirales de los laboratorios Merck y Pfizer son las primeras pastillas, que han mostrado ser efectivas como tratamiento covid.



El Molnupiravir es el fármaco de Merck que cuenta con la aprobación de las autoridades sanitarias del Reino Unido y la Agencia Europea del Medicamento. Este tratamiento, según el ensayo clínico reduce 50 % las probabilidades de hospitalización en personas con covid.



Entretanto, la píldora paxlovid de Pfizer indica que tiene un 89% de eficacia para evitar la hospitalización y muerte en pacientes con covid. Se espera que antes de finalizar este año pueda tener el aval de la FDA.

Otros

El actual estudio de Solidaridad de la OMS, prueba tres nuevos medicamentos en pacientes hospitalizados con covid.



“El Imatinib, un medicamento oral que se usa para tratar leucemias y otros tipos de cáncer; un anticuerpo llamado Infliximab, para tratar enfermedades autoinmunes; y Artesunato, que ha mostrado cierta actividad antiviral en estudios de laboratorio del SARS-CoV-2”, explica el epidemiólogo Manuel Ayala.



Aunque Artesunato no tiene estudios concluyentes, ‘Solidarity’ está probando, ya parece reducir la inflamación por covid.