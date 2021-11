Más de 118.600 dosis de vacunas anticovid se han aplicado en Cali durante la última semana

Un aumento en la velocidad de vacunación evidenciaron las autoridades en los últimos días, una situación atribuida a la puesta en marcha de distintas estrategias para incentivar la vacunación, entre ellas el Festival por la Vida que se realiza este fin de semana.



"El Festival por la Vida lo venimos trabajando desde hace más de 12 o 14 días en la ciudad de Cali. Quiero mencionar que en estos últimos ocho días se han aplicado más de 118.600 biológicos en nuestra ciudad", aseveró Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.



La funcionaria destacó que la población que más se ha vacunado ha sido la de los jóvenes entre 16 y 19 años, con alrededor de 16.000 vacunas, seguido de los de 20 a 24 con más de 14.000 y los de 30 a 35 con alrededor de 12.000.

Puede leer: Comienza la exigencia del carné de vacunación en Cali, ¿dónde debe mostrarlo? Los detalles



"Es importante reconocer que este ha sido un trabajo de todos y que obviamente esto nos aumentará las coberturas, teniendo en cuenta que el 45 % de estos biológicos corresponden a la primera dosis", indicó.



La secretaria también destacó que este sábado se aplicaron en la ciudad un total de 18.600 biológicos.



"Esta ha sido la cifra más alta en el último mes, gracias a todos los programas de incentivos que tenemos y obviamente consideramos que el Festival por la Vida ha sido uno de esos factores que ha incidido en el aumento del rendimiento en la ciudad", sostuvo.

Balance positivo del festival

La administración municipal entregó un balance positivo de la primera de las dos jornadas del Festival por la Vida, concierto gratuito con el cual se busca hacer que más jóvenes se vacunen.



Al evento, que ha contado con varios artistas de música urbana, salsa y música del pacífico, se puede ingresar solo presentando el carné de vacunación con al menos la primera dosis del inmunizante anticovid.



"La intención del concierto es abrir el diálogo ciudadano, hacer pedagogía sobre la importancia de la vacunación, promover la inmunización para que la ciudad no vuelva a ser cerrada y encontrarnos después de lo difícil que ha sido el 2021", manifestó el alcalde, Jorge Iván Ospina.



El evento se lleva a cabo en el polideportivo Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad. Las autoridades destacaron la buena afluencia de público en la primera jornada, que se llevó a cabo este sábado.



"Muchos niños y jóvenes llegaron con la convocatoria que hicimos para incentivar la vacunación en la ciudad. Nos alegra saber que en esta semana miles y miles de caleños se vacunaron y acudieron al llamado para cuidar la vida", indicó Ronald Mayorga, secretario de Cultura.

Puede leer: Estudian exigir vacuna anticovid a los funcionarios públicos en Cali, ¿es posible la medida?

Meta no se cumplirá

Aunque las autoridades se habían fijado como meta llegar al 75 % de la población vacunada este 15 de noviembre, con el fin de poder aumentar los aforos en los eventos de la ciudad al 100 %, la misma no se cumplirá.



"Hay que resaltar que la meta del 75 %, que sería para este lunes, no la alcanzaríamos a cumplir; sin embargo, hemos venido trabajando, hemos insistido, hemos mejorado nuestro rendimiento y esperamos seguir así y no bajar la guardia, hasta que logremos nuestras metas y podamos cumplirle a la ciudadanía", resaltó la secretaria Torres.