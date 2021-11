Comienza la exigencia del carné de vacunación en Cali, ¿dónde debe mostrarlo? Los detalles

A partir del próximo martes 16 de noviembre se exigirá de manera obligatoria, en determinados lugares y eventos masivos, el carné de vacunación anticovid a mayores de 18 años y desde el 30 de este mismo mes a los mayores de 12.



Así lo establece el Decreto 1408 de 2021 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 3 de noviembre, que tuvo por objeto impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y mediante el cual ordena a las entidades territoriales adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación, con carácter obligatorio, del carné de vacunación anticovid o el certificado digital.



El País presenta el Abecé sobre la exigencia obligatoria de este carné, formato que fue elaborado con la colaboración del Ministerio de Salud; la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres; el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad Jimmy Dranguet, y el abogado penalista Juan Manuel Tello Sánchez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Javeriana Cali.

Lea también: Estudian exigir vacuna anticovid a los funcionarios públicos en Cali, ¿es posible la medida?



¿En qué lugares y o eventos se solicitará el carné de vacunación?

Se exigirá para ingresar a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. Además, en bares, gastrobares, restaurantes, discotecas, lugares de bailes, conciertos, casinos, bingos y en actividades de ocio, así como en escenarios deportivos (estadios, por ejemplo), en circos, salsódromos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



¿Solo se debe presentar el carné impreso?

Se puede presentar el carné impreso o si prefiere, el certificado digital de vacunación. Para tenerlo, descárguelo en el link: mi vacuna.sispro.gov.co



¿En el carné debe constar que la persona tiene las dos dosis?

Se va a exigir, por ahora, al menos una dosis.

¿Se exigirá el carné para ingresar a los centros comerciales?

Los centros comerciales no deben solicitarlo para el ingreso al establecimiento. Solo se requerirá en los espacios del mismo, en los que se realicen eventos públicos o privados; en las áreas del cine o parques temáticos.



De acuerdo con el Ministerio de Salud “solo se exigirá para sitios de ocio, esparcimiento, donde los riesgos por las condiciones son mayores y donde hoy está el mayor grupo de personas no vacunadas, convirtiéndose en foco de riesgo colectivo e individual”.



¿En las iglesias se requerirá?

No, solo en aquellos casos en que se realicen eventos masivos diferentes a ceremonias o cultos habituales.



¿En colegios y universidades?

No está aún reglamentado exigirlo, a no ser que en estos sitios se vaya a celebrar un evento calificado como masivo.



¿Y en hoteles y lugares de hospedaje?

Estos establecimientos no deberán pedir el carné de vacunación a sus huéspedes, pero cuando haya eventos privados, fiestas, recepciones o similares dentro de los mismos, deben pedirlo.

¿Cómo funcionará esta medida en conjuntos residenciales?

Los conjuntos residenciales no deberán exigir el carné de vacunación a sus residentes, pero si hay un evento en los salones sociales o comunales sí será necesario requerirlo. Asimismo, en cualquier evento que se realice en zonas comunes como reuniones sociales o celebración de novenas.



¿Quiénes deberán cumplir con la tarea de exigir el carné físico o digital?

Los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares que se señalaron anteriormente (bares, restaurantes, estadios, etc).



Funcionarios de la Administración local verificarán que estas personas estén cumpliendo con la exigencia del carné en estos sitios.



En Cali, funcionarios de la Secretaría de Salud y de Seguridad podrán controlar y hacer vigilancia estricta de estos eventos. Y si no se cumple con lo establecido en el Decreto, quienes entrarán a responder ante las autoridades por infringir el Código de Policía serán los responsables de establecimientos, organizadores y logística.



Si hay incumplimiento, las autoridades competentes adelantarán las acciones correspondientes.

¿Los eventos al aire libre requerirán de este filtro?

Los eventos al aire libre como fiestas de pueblo no, pero si hay un evento en un recinto cerrado sí. Lo mismo ocurrirá con las novenas. Aquellas que transcurran al aire libre no deberán exigir el carné, pero si es un lugar cerrado y con aglomeración sí.



¿Qué debe hacer si está usted vacunado, pero su nombre no aparece en Mivacuna para descargar su certificado digital?

Debe comunicarse a la línea de Atención al Paciente para que lo ayuden a gestionar el certificado digital o a la línea 486 5555, ext. 1 para que le colaboren a solucionar cualquier impasse con relación a este documento. O dirigirse a uno de los siete puntos del Servicio de Atención al Ciudadano-SAC, ubicados en la ciudad.



¿Qué debe hacer si se vacunó en el exterior o es extranjero?

Puede presentar el documento que acredite su vacunación en el lugar donde la recibió. El propósito de este requerimiento es validar que la persona ya inició o completó su esquema de vacunación, con el objetivo de reducir y mitigar los riesgos de contagio.

¿Si se le perdió o dañó el carné anticovid qué debe hacer?

Deberá ir donde fue inmunizado para que el documento se lo repongan. Las IPS vacunadoras cuentan con la información de la fecha, el lote y las dosis aplicadas, por tratarse de un documento público.



¿Si hay la celebración de un matrimonio u otra fiesta en una residencia particular y asisten más de 50 personas, las autoridades locales pueden verificar si todas ellas portan su carné de vacunación?

El Subsecretario de Seguridad de Cali sostiene: “La norma establece que la exigencia será para los eventos masivos y hemos considerado que un evento masivo es aquel que aglomera más de 500 personas. No obstante, si el evento se realiza al interior de un establecimiento que está obligado a exigir el carné, los invitados al evento deben cumplir con esta exigencia”.



El Ministerio de Salud asegura que propietarios de establecimientos y organizadores de eventos deben responder por el cumplimiento de la exigencia del carné.



¿Dónde se puede consultar sobre cualquier duda adicional?

En la línea 192. En esta se resolverán todas las inquietudes relacionadas con este tema durante el periodo pedagógico que va hasta mañana.

¿Cómo se hará para constatar que un carné no es falso?

La Secretaría de Salud tiene las bases de datos actualizadas de las personas vacunadas. Se realizarán visitas aleatorias por parte de las autoridades en los diferentes establecimientos a fin de verificar la veracidad de los carnés y la información contenida en ellos.



¿Qué pasará con un ciudadano que muestre un carné falso?

La falsedad en documento público es un delito, así que, además de retirar al ciudadano del sitio, se pondrá a disposición de la Fiscalía para que le inicien el proceso penal respectivo.



El Artículo 291 del Código Penal establece que, quien haber concurrido a la falsificación (es decir, no participó de la elaboración o fabricación) pero hiciere uso de documento público falso como elemento de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años.

Tenga en cuenta



El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio del Interior podrá ampliar la medida de exigir el carné a otras actividades o sectores, de acuerdo con la evolución de la pandemia contra el Covid-19 y el avance del Plan Nacional de Vacunación.



De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Cali no ha habido en la ciudad capturados por el delito de falsificación del carné de vacunación anticovid.



La exigencia del carné de vacunación se hará mientras esté vigente el Decreto 1408 de 2021.



La Alcaldía tendrá funcionarios de civil que irán a

los establecimientos a fin de verificar si allí están exigiendo el documento.