Estudian exigir vacuna anticovid a los funcionarios públicos en Cali, ¿es posible la medida?

Debido a que actualmente no están vacunados contra el covid el 100% de los funcionarios públicos de la ciudad, surgió una propuesta desde el Concejo Municipal, que planteó que la inmunización sea una exigencia para estos trabajadores y contratistas de la Alcaldía de Cali.



“Ahí sí debe ser una obligación, debido a la responsabilidad que ellos tienen de interactuar con personas, resulta contradictorio que vayamos a exigir carné de vacunación para ingreso a sitios de ocio y que no hagamos lo mismo con la gente que se está lucrando del dinero de todos los ciudadanos”, aseguró el concejal Fernando Tamayo.



En ese mismo sentido, para el cabildante es de suma urgencia que se estudie la manera de poder reglamentar este aspecto, debido a que se está ad portas de un cuarto pico de la pandemia.

Por lo anterior, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, informó que esta propuesta se está estudiando con la Secretaría de Gobierno y con el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación.

Así las cosas, para Diana Villegas, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, la medida podría ser viable, ya que desde el punto de vista jurídico el bien colectivo prima sobre las decisiones individuales.



“La Corte Constitucional ha establecido que los derechos tienen unas limitaciones. Es decir que, si hay derechos individuales que de alguna manera ponen en peligro a la comunidad, pueden ser limitados; es así como desde la noción del orden público se pueden establecer ciertas normativas que, de alguna manera, puedan generar limitación en el ejercicio de nuestros derechos”, explicó Villegas.

Según funcionarios de la Alcaldía,

unos 12 funcionarios públicos manifestaron su resistencia a la vacuna, debido a creencias personales.

Vacunación de funcionarios públicos



Actualmente la presencialidad en las diferentes dependencias que conforman la Alcaldía Municipal está alrededor de un 80%, de 12.000 personas entre funcionarios públicos y contratistas que la conforman, para los que se han dispuesto 40 jornadas especiales de vacunación.



“Con fecha de corte al día de ayer (10 de noviembre) hay 4.000 personas que se han vacunado en estas jornadas dispuestas, lo que equivaldría al 30% de los trabajadores”, informó Jhonny Ramos, líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el municipio de Santiago de Cali.



No obstante, ramos agregó que esto no quiere decir que esa cifra sea la definitiva, sino que existe un subregistro en donde se encuentran los funcionarios que se han vacunado en sus EPS, IPS, o en los sitios dispuestos por la Secretaría de Salud de Cali.



“Consideraría por una inferencia estadística que como mínimo el 70% estarían vacunados”, dijo Ramos.



Y ante la pregunta, ¿qué ha pasado con el porcentaje que hace falta? Ramos afirmó que “la gente puede tener muchas explicaciones, una de ellas es que no se vacunan porque ya les dio covid”.



Por lo que , según Ramos, desde la Administración Municipal se están sumando esfuerzos para que el funcionario público sirva de ejemplo con la vacunación, pero, “obligarlos hasta el momento no, porque no hay una norma, decreto o ley que lo exija”.



Cifras de vacunación



De acuerdo con el más reciente boletín de la Secretaría de Salud de Cali, con corte al 9 de noviembre, la ciudad tiene una cobertura del 66,1% de la población con primera dosis de la vacuna anticovid. “Es necesario aumentar las coberturas a más del 75%, es una responsabilidad de los empresarios, de la Alcaldía y de todos para que logremos estas coberturas”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Además, alrededor del 48,1% de los caleños tiene su esquema completo, por lo que para aumentar estas cifras “seguimos trabajando con diferentes estrategias: En colegios, barrios, en deporte, en cultura, además del Festival por La Vida que se hará este fin de semana”, puntualizó Torres.