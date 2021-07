Unificarán todas las etapas de vacunación contra covid-19 en Chocó

Valentina Rosero Moreno

El Ministerio de Salud anunció que en los próximos días unificarán todas las etapas de vacunación contra el covid-19 en Chocó para que, sin restricción de edad, todos los ciudadanos puedan ser inmunizados.



El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, explicó que la apertura ya se realizó en los territorios de 50 mil habitantes, que es la gran mayoría de los municipios del Chocó.



"Esperamos dar apertura total esta semana porque necesitamos a toda la población del departamento, incluyendo Quibdó, vacunada", indicó.



Dijo además que con la unificación de las etapas buscan que más personas accedan a ser vacunadas porque hasta ahora el Plan Nacional de Vacunación "no va bien" en el departamento.



"Tenemos vacunas disponibles, pero, incluso, hay gente que no se está aplicando la segunda dosis; necesitamos que las personas se apliquen la segunda dosis para que el esquema de protección sea más prolongado. No vamos bien en Chocó", comentó.

Las autoridades sanitarias manifestaron que, aunque este miércoles en Chocó hay alrededor de 60 mil dosis disponibles y una población aproximada de 400 mil habitantes por inmunizar, "el obstáculo es que muchos no acuden a los puntos de vacunación".



El Viceministro recalcó que en este territorio se requiere, además, concientizar a la ciudadanía porque en varios municipios del departamento se estarían realizando fiestas y otro tipo de aglomeraciones.



"Es el caso de Riosucio, Chocó, donde recientemente la población celebró con multitudinarias aglomeraciones las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen, pese a que hubo ley seca, toque de queda y un decreto que impedía el festejo", aseveró.



El Ministerio de Salud confirmó que hasta la fecha en el departamento de Chocó se han aplicado 119.832 dosis de la vacuna contra el covid-19.

