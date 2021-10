Luego de mantener cerrado el paso fronterizo por seis años, Venezuela anunció que a partir de este martes 5 de octubre reabrirá su frontera con Colombia.



"El presidente Nicolás Maduro nos pidió anunciarle a la población del estado Táchira, fronteriza con Colombia, que, a partir de este martes, estaremos dando apertura comercial entre nuestros países", indicó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.



Dijo, además, que por orden de Maduro en el estado Táchira ya inició la remoción de los contenedores ubicados en el puente internacional Simón Bolívar, que desde hace dos años estaban obstaculizando el cruce fronterizo.



Cabe recordar que el paso vehicular en la frontera venezolana fue cerrado en agosto de 1015 por decisión del gobierno de Maduro.



Además, el cruce de personas fue suspendido desde el 23 de febrero de 2019 cuando el presidente venezolano ordeno la ruptura de las relaciones entre ambos países tras la visita de Juan Guaidó, líder opositor, a Colombia.



Con relación al anunció de la reapertura, el presidente Iván Duque comentó que apoyan la decisión del gobierno venezolano que, según indicó, se debe a la presión que ha ejercido el gobierno interino liderado por Guaidó.



"Voy a ser muy claro: Esto no va a ser con chambonada y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dian, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual y que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano", comentó Duque.



Finalmente, mencionó que aunque se espera que la normalización del paso fronterizo inicie en los próximas semanas, por parte de Colombia esta re realizará "con los criterios que tiene nuestro país en su zona de frontera sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga.