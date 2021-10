Marta Lucía Ramírez y Ángela Orozco hablaron sobre 'Pandora Papers', ¿qué dijeron?

La investigación que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ denominada ‘Pandora Papers’, la cual reveló las sociedades en paraísos fiscales de políticos, artistas y empresarios del mundo, puso a rendir declaraciones a las personalidades colombianas involucrados.



Este fue el caso de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre quienes la investigación arrojó que tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation, la cual se constituyó en Islas Vírgenes Británicas en 2005, y quienes fueron accionistas junto al condenado Gustavo Hernández Frieri.



Entre los accionistas que se destacan en esta sociedad están los hermanos Gustavo y César Hernández Frieri; María Alejandra Rincón y Álvaro Rincón Muñoz, hija y esposo de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; y los mexicanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de un exgobernador de San Luis Potosí, entre otros.

Lea además: 'Pandora Papers': Director de la Dian aseguró no tener activos en Chipre o Londres



La empresa en la que participó la familia Ramírez fue Stulb Investment Corporation, de la cual tenían unas acciones del 12 %. Tiempo después Global Securities Management Corporation comisionó en la Bolsa de Valores.



Ante la situación, la vicepresidenta expresó que esta sociedad en la que tuvo participación fue declarada ante el Banco de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en el marco de las leyes colombianas, además expresó que la compañía fue vendida en el año 2012.



“Con respecto a la investigación ‘Pandora Papers’, me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley”, expresó la vicepresidenta en el comunicado.



Por la misma situación la ministra de Transporte afirmó que "tal como en su momento lo informé en los medios de comunicación cuando me posesioné en el cargo de Ministra de Transporte, fui accionista de la firma Global Securities Management entre el año 2005 y 2011. La firma adquirió las acciones del Banco Pichincha Valores, comisionista de bolsa en Colombia, en febrero de 2006".



Respecto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que fue vinculado con la sociedad offshore en Panamá llamada Vanguard Investment Inc, de igual forma expresó que lo hizo legalmente ante el Banco de la República y la Dian, finalmente expresó que como expresidente del país está sujeto a este tipo de situaciones.