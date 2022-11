Tragedia en Medellín: ocho personas muertas deja accidente de aeronave en zona residencial

Las autoridades de Medellín, Antioquia, confirmaron la muerte de las ocho personas que iban a bordo de la aeronave que se estrelló este lunes en una zona residencial del municipio.



De acuerdo con lo informado por el Aeropuerto Olaya Herrera, las víctimas de accidente eran los seis pasajeros y dos tripulantes y de la aeronave de matrícula HK5121, que había salido de Medellín con destino al municipio de Pizarro, en Chocó.



Lea además: MinDefensa confirmó que dos militares harán parte de los diálogos del Gobierno con el ELN



La información sobre la muerte de las ocho personas fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del Aeropuerto Olaya Herrera, en una publicación en la que también detallaron los nombres de las víctimas.



Según se precisó, las víctimas fueron los pasajeros Jorge Cantillo Martínez, Dubán Ovalle Quintero, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez Cuadros, Anthony Mosquera Blanquiceth y Nicolás Jiménez, así como el piloto Julián Aladino y el copiloto Sergio Guevara Delgado.

Lamentamos el fallecimiento de los tripulantes del vuelo HK5121 de San German.



Piloto: Julián Aladino

Copiloto: Sergio Guevara Delgado



Pasajeros:

Jorge Cantillo Martínez

Dubán Ovalle Quintero

Anthony Mosquera Blanquiceth

Pedro Pablo Serna

Melissa Pérez Cuadros

Nicolás Jiménez — Aeropuerto Olaya Herrera (@AeropuertoEPAOH) November 21, 2022



El accidente de la aeronave se registró hacia las 10:20 a.m., cuando esta tuvo una falla de motor y, pese a reportarla, no alcanzó a regresar al Aeropuerto. La emergencia se registró en el sector conocido como Belén Rosales.



"Se trata de una aeronave Piper Bimotor que cubría la ruta Medellín al municipio de Pizarro, departamento del Chocó. Despegando reporta falla de motor no alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera", dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.