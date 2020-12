Toque de queda y ley seca en Bogotá por final América - Santa Fe, anunció Claudia López

Álvaro José Carvajal Vidarte

Bogotá tendrá toque de queda, ley seca y un horario de cierre anticipado de su sistema de transporte masivo, Transmilenio, este domingo, a propósito de la final fútbol colombiano entre América y Santa Fe.



"A partir de la medianoche de este domingo y hasta las 4:00 a.m. de este lunes, que volverá a abrir el sistema Transmilenio, hay restricción total de la movilidad en la ciudad de Bogotá", indicó la mandataria de la capital de la República.



Sobre la ley seca, indicó que esta rige desde el mediodía de este domingo y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del lunes. "No habrá expendio de licor de ninguna manera en Bogotá, ni en físico en ningún establecimiento ni tampoco a domicilio. Y por supuesto el consumo está completamente restringido también", afirmó.



López también señaló que el sistema de transporte masivo de la ciudad, Transmilenio, dejará de operar desde las 6:00 p.m. de este domingo.



"Les ruego a todas las familias de nuestra ciudad regresar y estar en sus casas a más tardar a las 6:00 p.m.", dijo la mandataria local.

La alcaldesa hizo un llamado a las empresas para que flexibilicen los horarios de quienes laboren este domingo y necesiten desplazarse en el sistema de transporte.



Así mismo, pidió a las hinchadas de los dos clubes que celebren "en casa, con prudencia" y aseveró que habrá "35 puntos adicionales de vigilancia y control, especialmente para el control de armas, de licor y de pólvora".



Indicó también que no hay autorización en ningún establecimiento ni sitio público para ubicar pantallas gigantes que permitan ver el partido.



"Entendemos lo muy significativo que cada final del fútbol profesional colombiano es para cada uno de los hinchas, pero los invitamos a que recordemos que estamos en un momento de pandemia, en un momento difícil en el que no podemos bajar la guardia y no podemos dejar de cuidarnos", apuntó López.

