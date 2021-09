"Es mejor irse de este mundo con el menor número de enemigos posibles", fueron las palabras del expresidente Juan Manuel Santos cuando fue cuestionado sobre su relación con el también exmandatario Álvaro Uribe en una entrevista que dio a la Agencia Efe.



Durante la presentación de su libro 'Una Conversación Pendiente' que realizó junto a Ingrid Betancourt, el expresidente Santos aseguró que, aunque él ha intentado acercarse a Uribe en diferentes ocasiones, hasta ahora no ha tenido una respuesta positiva.



Dijo que, a pesar de que Uribe fue uno de los principales detractores de los Acuerdo de Paz que él lideró, no descarta la posibilidad de encontrarse en el alguna ocasión con el también exmandatario y recalcó que "tengo una conversación pendiente con él".



Santos se refirió además al actual gobierno del presidente Iván Duque y cuestionó la forma en que este respondió a las jornadas de protestas por el paro nacional.



"No se podía controlar esas manifestaciones con represión. Faltó diálogo y empatía al judicializar a sus líderes y acusarlos de estar infiltrados por la guerrilla", comentó.

Finalmente, el exmandatario y Nobel de Paz habló sobre cómo ha sido el manejo de los acuerdos durante el actual Gobierno.



Sobre esto, precisó que "no se han cumplido las garantías de seguridad a exmiembros de las Farc", y aseguró además que la extinta guerrilla sí está cumpliendo su compromiso.

