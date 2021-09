Gabriel Santos, hijo de Francisco Santos y representante a la Cámara, sigue suscitando una gran controversia al interior de su partido, el Centro Democrático, al punto que hasta el expresidente de la República y jefe de la colectividad, Álvaro Uribe, tuvo que salir a llamarlo al orden.



La discrepancia se dio ante el fuerte reclamo que hizo Santos a la presidente de la Cámara, Jennifer Arias, a quien acusó, con avisos que pegó en el Capitolio Nacional y movió en sus redes sociales, de ser la responsable de que se vaya a hundir el proyecto de reforma constitucional que rebaja en un mes las vacaciones de los congresistas, que ordena arrancar las sesiones el 16 de febrero y no el 16 de marzo.



De acuerdo a Santos, "de manera desafortunada ella y yo hemos tenido unas diferencias públicas. Ella decidió cobrármelas tratando de hundir este proyecto que tanto reclama la ciudadanía. Entonces, en vista de que ella está utilizando su poder para engavetar un proyecto que le genera esperanza a muchos colombianos, nosotros estamos de manera pública con estos carteles exigiéndole que firme el proyecto".



En los avisos, en donde aparece la imagen de la presidente de la Cámara, Gabriel Santos relaciona la tradicional frase que se usa cuando las autoridades ofrecen recompensa por un delincuente: "Se busca... una firma".



Ante el duro mensaje de su reclamo, el expresidente Álvaro Uribe, intervino y cuestionó el matoneo que hizo Santos contra la presidente Arias. "He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra. Sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes", escribió Uribe, desde Twitter.

He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra, sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, Presidente de la Cámara de Representantes — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 15, 2021

Éste miércoles la Comisión de la Mujer emitió un comunicado, en el cual también apoya a Arias. En tal sentido su presidente Jeimi Barraza, señaló que "rechazamos enfática y contundente la violencia política de la cual viene siendo víctima la Presidenta de la Cámara de Representantes, e integrante de esta Comisión, Jennifer Arias, desde diferentes sectores de la opinión pública".



Considera Barraza que "ninguna mujer merece ser victimizada desde ningún punto de vista, es por ello que invitamos a quienes deseen manifestar sus diferencias para que, de una forma respetuosa y utilizando los canales legales, tramiten y diriman sus conflictos".

Puede leer: El 'boom' de las revocatorias de mandato: las razones para el récord de solicitudes este año



En mensaje al representante Santos, la comisión le indica que debe "tramitar con decoro sus reclamos y a retirar de sus redes sociales y/o lugares púbicos, aquellos mensajes que maltratan el buen nombre de una Representante de las mujeres colombianas".



Aunque Arias no se ha pronunciado frente a la situación, se conoció que el proyecto esta semana continuará su trámite, luego de conocer de parte de la Secretaría General de la Cámara, la condición en que está el proyecto. Además para la presidente Arias, este proyecto de reforma constitucional es de autoría de varios congresistas de su partido y no es sólo de Santos quien reclama la autoría.



Por su parte bancada del Centro Democrático en la Cámara expidió un comunicado en donde indican que no comparten el matoneo que ha hecho Santos contra Arias.



"Conocemos el talante democrático, respetuoso y constructivo de nuestra compañera de bancada. No aceptamos el matoneo de algunos Representantes a la Cámara, equipos de UTL, medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales quienes han acudido a los más bajos calificativos para atacar a una mujer de región quien hoy ostenta la mayor dignidad de la Cámara de Representantes. Hacemos un llamado a la reflexión, respeto y entendimiento para lograr un buen desempeño en el poder legislativo".