En lo corrido del año, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha recibido cerca de 60 solicitudes de revocatoria de mandato de los alcaldes y gobernadores de diferentes zonas del país. Analistas dicen que se trata de una cifra sin precedentes.



“Evidentemente, el número de revocatorias de mandato recibidas este año es un incremento alto, cuando el histórico de la Registraduría no pasa de 110 revocatorias”, cuenta el politólogo Juan Camilo Vanegas, quien ve varias causas del fenómeno.



Una de ellas, señala, está relacionada con el descontento popular de los colombianos por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y el incumplimiento del Estado, que debido a la pandemia y al estallido social durante el paro nacional, se acentuó.



Otro de los motivos, es que “la pandemia dejó un malestar generalizado en la opinión pública alrededor de los mandatarios”, afirma el docente y politólogo Germán Ayala, quien advierte que las alcaldías y gobernaciones no tenían un manejo completo del sistema de salud, para enfrentar el reto de la pandemia.



En suma, uno de los móviles para solicitar la destitución de un mandatario, es que este no esté cumpliendo a cabalidad con sus promesas de campaña, sin embargo el politólogo José Luis Grisales menciona que es difícil analizar la realidad en términos de pandemia, hecho que sin duda hizo que se redefinieran las prioridades del plan de gobierno de los alcaldes y los gobernadores.

En todo caso, los expertos también advierten que algunas de las solicitudes no nacen explícitamente de la ciudadanía. “Algunas revocatorias de mandato se han solicitado como una forma de la oposición que perdió el poder en las ciudades o en los departamentos, para presionar al mandatario de turno”, cuenta Vanegas.



Y es que en los comicios pasados, en varios municipios y departamentos se rompieron tradiciones políticas respecto a los partidos políticos que gobernaban usualmente.



Las elecciones de mandatarios locales “fueron bastante novedosas en términos de los actores nuevos que llegaron al poder”, lo que generó “un revolcón político”, apunta Grisales.



Algunos ejemplos que cita, son los casos de Bogotá, Medellín, Cartagena y Palmira, municipios con solicitudes pro revocatoria de sus alcaldes.

“La centro izquierda o izquierda, obtuvo alcaldías muy importantes, la de Bogotá y la de Cali. Y el fenómeno en Palmira, por ejemplo, fue que el alcalde Óscar Escobar, rompió con una seguidilla de alcaldes que respondían a un grupo político en particular y además muy fuerte”, explica Grisales.



De esta forma, al ejercicio se le estaría restando legitimidad, de acuerdo con Ayala, pues ya no se trataría de un ejercicio democrático que nace a partir de la ciudadanía.



Entre otras cosas, este mecanismo pocas veces culmina con la revocatoria del mandatario, principalmente porque los tiempos de juego son muy precisos, pues las solicitudes de revocatoria solo pueden ser entregadas a la Registraduría una vez haya transcurrido un año del periodo de gobierno del alcalde o gobernador, de allí el comité que le solicitó el aval a la institución, tiene un plazo de seis meses para reunir un número de firmas equivalente a por lo menos el 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección.

Luego, la institución debe comprobar la validez de los formatos, hecho que se tarda aproximadamente dos meses, para así, pasar a un referendo en el que los ciudadanos votan a favor o en contra de la destitución.



Grisales señala que hasta el momento solo una revocatoria ha surtido efecto en el país, cuando en el 2018 se destituyó al entonces alcalde de Tasco, Boyacá, Nelson García, “en 32 departamentos, una sola revocatoria es marginal, eso quiere decir que el instrumento hay que repensarlo porque no está funcionando”.



Para los politólogos hay mecanismos más efectivos y menos desgastantes para el aparato institucional. Por ejemplo, si los motivos para solicitar la destitución son por corrupción y no por incumplimiento del plan de desarrollo del mandatario, lo mejor es buscar sanciones vía Contraloría, Procuraduría o Fiscalía.



Por otro lado, Germán Ayala enfatiza que “la mejor forma de mostrar que la gente está criticando la obra de gobierno, es castigando en las urnas, pero para eso se necesita una cultura política”.

Revocatorias de mandato en el Valle



Hasta la fecha, en el Valle del Cauca se está adelantando la revocatoria de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Alcaldía de Palmira y de la Gobernación del departamento.

En cuanto al proceso de revocatoria del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se designó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz como Alcalde ad hoc de la ciudad para vigilar que se cumplan todas las garantías de este proceso.

En junio pasado, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la audiencia pública por la revocatoria de mandato de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.