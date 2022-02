SIC sancionó a Claro con $285 millones por incumplimiento a sus usuarios

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $285.000 millones a Claro porque, pese a haber accedido de manera inicial a las pretensiones de sus usuarios, terminó por desconocerlas y no cumplir con ellas.



“A partir del análisis de las denuncias presentadas ante esta Autoridad, se advirtió que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de Claro a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio optó por desconocer esa decisión inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQRs realmente fueran solucionadas”, informó la Superintendencia por medio de un comunicado.



Por esta razón la Superintendencia sancionó a la multinacional de telecomunicaciones y dijo que esta incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas, ya que no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios.



Frente a esta sanción, Claro por medio de un comunicado informó que no ha sido notificada por la Superintendencia, pero cuando lo haga “analizará e interpondrá los correspondientes recursos, ya que se trata de una decisión en primera instancia”.



