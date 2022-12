"Si no están en demostración de paz, quedarán fuera": la advertencia del MinDefensa a disidencias en el Cauca

En las últimas horas se ha registrado una escalada de violencia en el suroccidente y centro del país, luego de un atentado con carro bomba en el municipio de Jamundí, Valle y otro ataque con una motobomba en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.



Sobre estos recientes ataques a la fuerza pública, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en declaraciones a Blu Radio, advirtió que las disidencias que no muestren voluntad de paz, quedarán por fuera de los diálogos con el Gobierno.



"En algunos casos dejando vehículos abandonados al paso de uniformados, en otros, detonando explosivos al paso de miembro de policías, es lo que sabemos que no han tenido consecuencias mortales", indicó el Ministro de Defensa.



Y añadió: "Tres heridos de los hechos, se está verificando con inteligencia sobre la real autoría que en varios casos atribuye a la Jaime Martínez que ha estado realmente muy activa y sobre los que las fuerzas militares tienen unas instrucciones muy precisas del Ministerio y, por supuesto, de los comandantes, porque se han venido realizando hechos que en nada muestran voluntades de paz".



Asimismo, Velásquez señaló que espera que haya una voluntad coherente y precisa con los compromisos de paz, en la conversaciones que se vayan a tener con los representantes de los grupos al margen de la ley que han expresado voluntad de sentarse en una mesa de diálogo.



"Es una discusión que siempre está en cabeza inicialmente del alto comisionado, con quien tenemos comunicación permanente y se avanzan en la definición hasta llegar a decisiones absolutas respecto de las organizaciones", añadió.



"Si no están en la demostración real de la paz, pues tendrán que quedar fuera…Hay hechos que son normales, por usar esta expresión, en estas circunstancias de búsqueda de paz en las que no pactado ningún cese con las organizaciones se producen este tipo de acciones y puede haber bajas de cualquier lado, pero es estos hechos en los que la Jaime Martínez ha realizado con explosivos y emboscadas es una situación que tiene que ser valorada", concluyó el jefe de la cartera.