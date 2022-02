Sergio Fajardo fue sacado por encapuchados mientras recorría universidad en Pereira

El precandidato presidencial Sergio Fajardo, denunció este jueves que encapuchados los obligaron a abandonar a la fuerza la Universidad Tecnológica de Pereira, en medio de la jornada de campaña que adelantaba por la ciudad.



“Estábamos invitados a la Universidad Tecnológica, íbamos caminando por el campus con toda la tranquilidad y de repente explotó una especie de papa bomba y aparecieron cuatro muchachos, todos vestidos de negro, encapuchados, y me dijeron que me tenía que ir, que yo no podía estar ahí”, relató.

Fajardo manifestó que es la primera vez que le toca vivir una expresión de esa naturaleza en una universidad del país, pero consideró que esto es “un reflejo de cómo está Colombia, de la incapacidad de tramitar las diferencias que uno pueda tener con una persona que piense diferente”.



El aspirante a la presidencia agregó que seguirán haciendo una política por fuera del odio, la rabia y el miedo, porque Colombia no se merece que siga existiendo esa polarización. “Es una lástima y es una demostración del odio que existe”, resaltó Fajardo.



“No nos detendremos, nos reencontraremos con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira en otra ocasión. Las universidades deben ser lugares de encuentro, de debate, de argumentos e ideas; nunca de la violencia o de la opresión”, señaló.