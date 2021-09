Tal y como se esperaba, las plenarias del Senado y la Cámara lograron la aprobación, éste martes, de la ley de reforma tributaria o de inversión social, con la cual el Gobierno Nacional podrá garantizar el ingreso, vía impuestos, de al menos 15,2 billones de pesos con los cuales financiara los programas sociales que se atendieron para enfrentar la pandemia del coronavirus.



El proyecto tuvo un amplio espaldarazo de los partidos de la coalición de gobierno, mientras que los partidos de oposición, entre ellos Alianza Verde, Polo Democrático y Colombia Humana, entre otros, se retiraron de la parte final de la discusión en ambas plenarias.



Las mayorías negaron muy temprano dos ponencias, una primera que buscaba el hundimiento del proyecto, presentada por el senador Wilson Arias, y otra alternativa que era de los partidos de oposición.



La coordinadora ponente en el Senado, María del Rosario Guerra (Centro Democrático), señaló que esta es una ley fundamental para la reactivación del empleo, el cual se golpeó de manera importante durante los meses más complejos de la pandemia, en especial el año pasado.



Entre lo aprobado está la ampliación del Programa de Atención al Empleo Formal, Paef, el subsidio especial que ha entregado el gobierno a las empresas para que mantengan el empleo, el cual se garantizó hasta el 2022. “Esto va a beneficiar a unos 700.000 empleos y más de 100.000 empresas nuevas que se beneficiarán”, señaló. Otro programa social de atención que se extiende con la reforma tributaria es el Ingreso Solidario, que también irá hasta el año 2022.



Otro artículo aprobado, y que estará en la ley, es la gratuidad para los estratos uno, dos y tres en las instituciones de educación superior públicas. Al respecto, la senador Ruby Chaguy, sostuvo que “tal como lo solicitamos al Gobierno Nacional y como lo impulsamos en nuestro proyecto de ley, la matrícula gratuita será una realidad permanente en establecimientos púbicos de educación superior, técnica y tecnológica para nuestros jóvenes de estratos 1,2 y 3. Esta política de Estado se traduce en cerca de 700.000 millones de pesos anuales y beneficiará a 695.000 estudiantes”.



La senadora además destacó que en la ley se extienden tres importantes beneficios al sector del turismo, bares y restaurantes que irán hasta diciembre de 2022, como es la exención del IVA a servicios de hotelería y turismo, la suspensión del pago de la sobretasa a la energía para los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques temáticos. “Además no habrá impoconsumo e IVA para restaurantes, bares, discotecas y cafeterías que se inscriban en el año 2022 en el régimen simple, por tener en el año 2021 ingresos inferiores a 3.700 millones”.



Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que con esta ley queda garantizada “la estructura de protección social para los más vulnerables, 29 millones de colombianos se van beneficiar de programas sociales existentes y de aquellos que se incluyen en esta ley de inversión social”.



Destacó además que la ley de inversión social se garantiza sostenibilidad en lo social sino también en lo fiscal, “además contribuye enormemente en la reactivación económica, porque con esto este año va a crecer por encima del seis porciento y el próximo año por encima del 4.3%”.



El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tras la aprobación de la reforma tributaria indicó que “está encaminada a la inversión social, por primera vez se deja clara la destinación de los recursos, no es una reforma común para los fondos y para las calificadoras de riesgo y por el contrario va dirigida a cuatro programas importantes, el empleo formal para jóvenes, al programa de apoyo al empleo formal, al Ingreso Solidario y a la Matrícula Cero”.



En la plenaria de la Cámara se dio una amplia discusión al artículo que pretendía imponer un impuesto a la industria de las bebidas azucaradas, el mismo no fue acogido por la mayorías y se negó.



Las mesas directivas de Senado y Cámara, al cierre de las plenarias, no informaron cuándo será la conciliación, pero podría ser el jueves.