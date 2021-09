Petro anuncia acciones legales contra Claudia López por acusarlo de apoyar el vandalismo

El senador del movimiento político Colombia Humana, Gustavo Petro, dio a conocer que tomará acciones judiciales en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por negarse a retractarse de las declaraciones que ha dado en las que ha acusado al petrismo de financiar y apoyar los actos de vandalismo en la ciudad.



“Dada la reiterativa vulneración de mis derechos fundamentales por parte de la alcaldesa y ante la gravedad de que este tipo de afirmaciones estigmatizantes y difamadoras sean normalizadas en la sociedad, degradando por completo el debate público y las garantías democráticas, he decidido instaurar las acciones judiciales que corresponden”, afirmó Petro por medio de un comunicado.

El líder de la Colombia Humana también criticó que López hubiera revelado a la opinión pública la solicitud de retractación por considerar las afirmaciones que ella misma realizó de irresponsables y violatorias de sus derechos humanos afectando su buen nombre y honra.



También expresó que la alcaldesa con sus decisiones solo está demostrando la voluntad de promover las opiniones que ella está queriendo imponer en la sociedad.



“La filtración ante los medios de dicha solicitud, y su respuesta, solo denota la voluntad de la alcaldesa de promover el estado de opinión en Colombia, ese que tanto ha fomentado el uribismo y que, por supuesto, ha degradado la deliberación en la democracia”, sostuvo Petro en un comunicado.



En su pasada respuesta, López le manifestó a Petro que ella no se refirió a él, sino a Gustavo Bolívar, afirmando que las declaraciones del senador fueron imprecisas y engañosas.



Finalmente Petro aseguró que la libertad de expresión no debe utilizarse como escudo para menospreciar a las personas y vulnerarles su dignidad, además de que las figuras políticas no deben hacer intervenciones indebidas ante la opinión pública.