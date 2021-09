Corte Constitucional devolvería personería jurídica a la Colombia Humana

Este viernes, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudia la tutela que propone devolverle la personería jurídica al movimiento político Colombia Humana, interpuesta por el senador Gustavo Petro.



Todo apunta a que la ponencia del magistrado Alejando Linares será favorable y respaldada por los miembros de la jurisprudencia para ser aprobada, avalando los planteamientos de Petro contra el Consejo Nacional Electoral, CNE.



La discusión se centrará en el derecho a la participación política, las garantías a la oposición y la rigidez de las normas electorales para la conformación de partidos políticos.



La tutela instaurada asegura que por la vía del estatuto de la oposición se debe reconocer a la Colombia Humana como un partido político, teniendo en cuenta que tuvieron una votación de más de ocho millones de personas en las elecciones presidenciales celebradas en el 2018.

Lea además: Los argumentos de la Corte para tumbar la cadena perpetua para violadores de menores



La tutela se presentó en contra de la resolución No. 3231 del 20 de diciembre de 2018 por medio de la cual el CNE les negó el reconocimiento de la personería jurídica, al hacer una lectura literal de las normas que rigen la creación de partidos políticos que, según la ley, necesitan sacar al menos el 3 % de los votos válidos en las elecciones de Senado.



“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, aseguró la CNE en su momento.



Además, la entidad indicó que si bien Petro superó el 3 % del voto total en las elecciones presidenciales, la norma contempla para el reconocimiento que se trate de comicios al Congreso.



Petro calificó la decisión de la entidad como una “arbitrariedad profunda”, por lo cual escaló el pleito a instancias judiciales, en donde perdió varias veces hasta que el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional.



Petro defiende la personería jurídica y plantea que la Constitución Política reconoce el apoyo popular que en este caso tuvo la Colombia Humana en las pasadas elecciones presidenciales.