Secuestran a papá de secretaria general de MinJusticia; Fuerza Pública desplegó operativo

La Fuerza Pública desplegó un operativo para dar con la ubicación de Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz, quien fue secuestrado en las últimas horas.



De acuerdo con lo conocido al respecto, el hombre habría sido raptado el pasado martes en zona rural del municipio de Lejanías, en el Meta. Según lo confirmado, Ortiz Álvarez se encontraba en la finca La Ilusión, en la vereda Las Delicias cuando fue secuestrado.



Lea además: Capturan en Venezuela a implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci



Al respecto, se detalló que la primera alerta se recibió en la madrugada del martes, por lo que el Ejército y la Policía adelantaron diálogos con la comunidad buscando conocer detalles de lo ocurrido, sin embargo, como no se logró identificar el paradero del hombre, la Fuerza Pública desplegó un operativo.



Según se ha explicado, las autoridades han revisado cámaras de seguridad de la zona y de los peajes Iraka y Acacías, así como los registros de las llamadas recientes del padre de la funcionaria. Hasta ahora, se indicó que se hallaron varios documentos quemados, entre ellos escrituras públicas.



Debido a que no han logrado esclarecer quiénes habrían secuestrado al hombre y cuál sería su ubicación, Ejército y Policía decidieron adelantar un operativo junto a sus unidades del Gaula no solo en la vereda, sino también en las salidas hacia Bogotá y Casanare.

Frente a lo ocurrido, la oficina de prensa de la Casa de Nariño confirmó que el presidente Gustavo Petro canceló su agenda dispuesta para la tarde de este miércoles para atender el secuestro del padre de funcionaria.



Lea también: A la cárcel alias Carbón, presunto asesino del patrullero de la Policía en el Oriente de Cali



El Mandatario colombiano tenía en su agenda para este miércoles a las 6:00 p.m. una reunión con el equipo negociador en el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla del ELN, por lo que el encuentro ya no se realizará.



“El gobierno atiende una situación de orden público que tiene que ver con el secuestro del padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia. El hecho habría ocurrido en Granada, Meta”, informaron desde la oficina de prensa.